De la Vega: «No vengo al Murcia a perder dinero; traigo un proyecto ganador» 01:43 Mauricio García de la Vega comparece en rueda de prensa junto a Deseado Flores. / V. Vicéns / AGM El nuevo gestor del Real Murcia asegura tener detrás a inversionistas mexicanos, dice que pondrá el dinero «que sea necesario» en el Murcia, aunque no será «ilimitado» JOSÉ OTÓN Murcia Lunes, 8 enero 2018, 14:35

Mauricio García de la Vega gana en las distancias cortas. El empresario mexicano ya se ha presentado públicamente a la afición murciana y la impresión ha sido positiva. Tras más de media hora de rueda de prensa, el nuevo gestor grana ha marcado parte de las directrices de lo que será su proyecto y los motivos que le han hecho desembarcar en la institución grana: "Me gustan los retos. Me he dado cuenta que el proyecto tiene viabilidad si se hace una gestión adecuada. Hoy comenzamos el inicio del plan viabilidad del Real Murcia. Que este club deje de ser sinónimo de deuda", afirmó, en una de sus primeras intervenciones.

Su discurso fue en todo momento conciliador, directo, dirigido a despertar a los murcianistas que están adormilados y que se han separado recientemente de la institución grana: "Espero contar con el apoyo de todos para sacar esto adelante, no por mi llegada, sino por la grandeza del club". García de la Vega ha desvelado que és es solo la punta del iceberg, el representante del nuevo grupo que ha llegado al club, de momento, hasta 2019: "Tengo el respaldo de amigos inversores de Mexico, pero ellos quieren seguir en el anonimato. Vamos a poner al Murcia donde se merece, ajustándonos el cinturón. Ya hemos mantenido reuniones con Hacienda y Seguridad Social. Entre todos tenemos que sacar esto adelante", afirmó.

El empresario mexicano ha asegurado que no entrará en la parcela técnica, y que los encargados de reformar la plantilla son Pedro Gómez, Deseado Flores y Salmerón: "No sabemos el número de fichajes que vamos a hacer. Yo vengo a traer al Murcia lo que sea necesario, sin dinero ilimitado eso sí ". Además, García de la Vega no ha descartado que pueda ser el próximo presidente del club grana y que el nuevo Consejo tendrá acento murciano: "No sé si voy a ser el siguiente presidente del Real Murcia. Deseado Flores seguirá siendo el consejero delegado". Mauricio García de la Vega ya se ha puesto a trabajar en el Real Murcia para hacer frente a los primeros pagos pendientes como las nóminas atrasadas y las deudas ante la AFE.