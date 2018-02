«Vengo al proyecto más ambicioso»

El delantero Miki Chrisantus dijo este viernes en su presentación oficial como nuevo jugador del Real Murcia que «elegí venir porque es el proyecto más ambicioso que tenía. Me gusta su plan y comparto sus objetivos». Salmerón confirmó que será convocado para jugar mañana contra el UCAM. El jugador nigeriano admitió que «las dos últimas temporadas no he logrado un gran rendimiento, pero por eso tengo más ilusión». El futbolista aseguró «estar preparado para jugar cuando diga el entrenador».