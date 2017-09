Los veteranos del derbi Gorka Azkorra e Isi Ros pugnan por un balón alto en el último Real Murcia-UCAM. / Nacho García / AGM Los murcianistas Armando y Biel Ribas, así como Góngora, Dani Pérez, Isi Ros y Fran Pérez, del UCAM, son los supervivientes del último duelo en la Nueva Condomina. Armando es el único jugador de la actual plantilla grana que disputó el último enfrentamiento entre los dos equipos de Murcia ALBERTO GÓMEZ MURCIA Viernes, 15 septiembre 2017, 03:57

El 10 de abril de 2016 se enfrentaron por última vez Real Murcia y UCAM en partido oficial. Los dos equipos de la capital regional pugnaban por ser campeones del Grupo IV de Segunda B. El último precedente se libró en el mismo escenario donde granas y universitarios se volverán a ver las caras mañana, la Nueva Condomina. En aquella ocasión los pimentoneros llegaron con dudas y estas se acrecentaron después de que el equipo que preside José Luis Mendoza asaltara el feudo murcianista con un gol del delantero Pablo Pallarés. Desde entonces, el UCAM saboreó de manera fugaz las mieles de la Segunda y el Murcia sigue con el objetivo inaplazable de alcanzar esa meta.

Del último partido de liga entre Murcia y UCAM, quedan algunos supervivientes que volverán a vivir el derbi mañana. En las filas del Real Murcia, el único que repetirá experiencia con el escudo de las siete coronas será Armando. El centrocampista disputó todos los minutos del derbi y en su cuarta temporada como grana, y tras 113 encuentros como murcianista, tiene ante sí la oportunidad de ser parte del tercer choque oficial entre granas y universitarios. Pero Armando no es el único integrante del Murcia actual que sabe lo que es vivir este duelo de rivalidad. Biel Ribas vivirá su primer derbi como pimentonero después de disputar el último defendiendo los intereses del equipo azul y dorado. El portero salió victorioso de aquel envite y ahora espera repetir experiencia en el bando contrario. El futbolista disputó 54 partidos con el UCAM entre Segunda y Segunda B antes de recalar en Nueva Condomina.

Con las dos camisetas

Biel Ribas. Portero del Murcia: «Si hacemos las cosas bien poco nos debe preocupar del UCAM»

Dani Pérez. Central del UCAM: «Tenemos que ser un equipo sólido en defensa para que nos generen pocas ocasiones»

HAN VIVIDO EL DERBI MURCIANO UCAM Góngora El jugador azulón también militó en el Murcia. Con los dos clubes subió a Segunda Divisióna Fran Pérez No jugó pese a estar en la plantilla del UCAM. Llega al partido de mañana en su mejor momento Dani Pérez Se lesionó en aquel partido, disputado en la Nueva Condomina. No volvió a jugar esa temporad Isi Ros Vivió aquel día su primera experiencia como profesional. Sustituyó a Nono Delgado REAL MURCIA Biel Ribas Busca repetir el éxito que logró ascendiendo con el UCAM. En el último derbi defendió la meta universitaria Armando Único jugador de la actual plantilla del Real Murcia que jugó en la Nueva Condomina aquel partido

«Tengo recuerdos muy buenos de mi estancia allí y guardo amigos. Nunca he hablado mal del UCAM y siempre le estaré muy agradecido a Pedro Reverte por la oportunidad que me dio», dijo ayer Ribas sobre su rival de mañana. «Son equipos completamente diferentes el actual y en el que estuve yo. Espero que impere el juego limpio y sea un partido atractivo para el público», apostilló. Añadió que «he hablado con gente del UCAM de todo menos de fútbol. Todos nos conocemos». Ribas reconoció que «hemos visto al UCAM, pero no conozco mucho a sus jugadores, salvo a los veteranos que estuvieron en Segunda. Si nosotros hacemos las cosas bien poco nos debe preocupar». El guardameta confía en la afición murcianista: «Cuanta más gente venga más motivación y más ganas tendremos. Espero que vengan 15.000 ó 17.000 aficionados». El cancerbero es uno de los pesos pesados de la plantilla que entrena Manolo Sanlúcar y por eso advirtió que «tenemos que ser más conscientes de que debemos mantener nuestro nivel durante los partidos los noventa minutos y no solo en 45».

En el UCAM también hay jugadores que ya saben lo que siente cuando se juega un derbi en la Nueva Condomina. Uno de ellos es Dani Pérez. El central, además, tiene un recuerdo agridulce de su último partido en el feudo grana. «El último partido fue bueno porque ganamos, pero malo para mí porque acabé lesionado y me perdí todo lo que quedó de temporada», recordó ayer a 'La Verdad'.

El central tiene claras las claves para que los universitarios vuelvan a ganar al Murcia: «Hay que ser un equipo sólido en defensa para que nos generen pocas ocasiones. De mediocampo para arriba tenemos cualidades para crear oportunidades de gol». En su opinión, «el UCAM llega bien. Hemos tenido un tramo bueno en liga y el bagaje es satisfactorio. Solo se nos ha atragantado el Cartagena, pero el vestuario está motivado para sumar otros tres puntos. Tiene mucho ánimo». En el plano personal, el sevillano llega «bien físicamente, aunque la pretemporada no fue la mejor y así lo hablé con el técnico después de no ser titular en el primer partido».

Doble ascenso

Dani Pérez jugó casi entero el último partido del UCAM en el feudo grana. Aquella ocasión compartió línea defensiva con Góngora. Este último afronta su cuarta temporada con los universitarios. Lleva disputados 112 encuentros con los murcianos y sabe lo que es ascender a Segunda con el Murcia y con el UCAM. Jugó todos los minutos del último derbi y anotó un gol de falta directa a los pimentoneros en el duelo de la primera vuelta de la temporada 2015-16.

El jugador de Fuengirola representa los valores del equipo que dirige Luis Planagumà y en el último antecedente fue foco de las críticas por parte de la afición grana a cuenta de un rifirrafe que tuvo con una seguidora murcianista en las redes sociales la semana previa al partido que tuvo lugar en abril de 2016.

Para quien tampoco será una novedad medirse al Murcia es para Fran Pérez. El central no disputó el último derbi en la Nueva Condomina, pero es otro veterano del UCAM. Como Góngora, afronta su cuarta temporada en el conjunto de Mendoza, con el que lleva disputados 103 partidos. Los problemas físicos están lastrando su inicio de temporada. De hecho, solo ha jugado la primera jornada, en el campo del Granada B, y la última contra el Cartagena. Para medirse a los granas apunta a titular ante la ausencia de su compañero Rafa Páez y la falta de experiencia de Javi Fernández en partidos de alto voltaje. Además, el defensa ha dejado atrás las molestias de las últimas semanas.

Isi Ros es otro jugador del UCAM que fue partícipe del último derbi. Jugó 25 minutos después de sustituir a Nono Delgado y experimentó en el estadio murcianista su primera gran experiencia como futbolista profesional, antes de que llegara el ascenso a Segunda en Valdebebas ante el Castilla. El joven jugador revoluciona los partidos. Esta temporada ha hecho lo propio ante Las Palmas Atlético y en Cartagena en Copa. Marcó las dos veces.