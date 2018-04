Víctor Curto deshoja la margarita Curto, en Cobatillas. / Vicente Vicéns / AGM El goleador quiere ayudar al Murcia en el 'playoff', pero si se precipita puede recaer de su lesión. El club grana tiene vía libre para inscribir al jugador a finales de mes, pero el catalán llegaría justo a la última ronda por el ascenso JOSÉ OTÓN Murcia Jueves, 19 abril 2018, 03:20

Víctor Curto tiene la misma ilusión que un juvenil por volver a jugar al fútbol. Desde hace cinco meses trabaja a destajo para superar una rotura de ligamento cruzado con afectación al menisco interno, una grave lesión que, incluso, llegó a amenazar su continuidad como futbolista profesional a sus 35 años, una edad en la que muchos futbolistas, con lesiones menos graves, eligieron colgar las botas. Pero el delantero tarraconense decidió sobreponerse del duro golpe y trabajar para volver a jugar. La lesión, que llegó en el minuto 44 del encuentro Real Murcia-Marbella que se disputó el 15 de octubre de 2017 y con el atacante grana en plena racha goleadora, le obligaba a estar en el dique seco cerca de seis meses, en el mejor de los casos.

Y Curto, que tras guardar reposo inicialmente fue operado el 13 de noviembre por el traumatólogo Paco Martínez antes de iniciar una lenta recuperación, no ha dejado de trabajar desde entonces. Primero en el gimnasio, después separado del resto de compañeros en el césped de Cobatillas y la Nueva Condomina, e incluso aprovechando algunas tardes para ir solo al monte a reforzar su musculatura. Además, antes de cada partido en la Nueva Condomina, trabaja en los minutos previos al choque con los recuperadores del club, lo que hizo ganarse más de una ovación de la afición grana, que ha visto como sus ejercicios eran cada vez más explosivos.

Tras cinco meses de pelea, ahora ha llegado la fase decisiva de la recuperación y la hora de tomar una decisión que no es fácil. Como el Real Murcia, tras torcerse el fichaje de Othoniel Arce, dejó una ficha libre para ocuparla con un delantero, Curto tiene sitio en el equipo de Salmerón y podría ser inscrito otra vez en la plantilla grana una vez cumplidos los cinco meses de baja. El club, que ha seguido buscando un delantero, no ha encontrado nada que le guste y podría tirar de Curto.

Pero tomar la decisión va a ser sencillo, sobre todo por el miedo a una recaída. Curto, aunque reciba el alta médica en unos días, no estará aún para jugar. Ya realiza un trabajo más explosivo y en tres o cuatro semanas puede volver a entrenar con el resto de sus compañeros, pero no lo hará al mismo ritmo ni con tanta intensidad. Ni jugará los partidillos para evitar el contacto. Tendría que hacer casi una pretemporada de al menos dos semanas. En el mejor de los casos, no estaría listo antes de un mes y medio y solo podría ayudar a sus compañeros en una hipotética tercera eliminatoria del 'playoff'.

Por eso, en la cabeza de Curto, hay sentimientos encontrados. Por un lado quiere llegar a jugar esta temporada. Sería el mejor premio a sus incontables horas de trabajo. Pero por otro lado, sabe que si se precipita, un mal paso podría truncar su recuperación de cara a afrontar la próxima temporada en condiciones óptimas. O el Murcia queda primero de grupo y asciende a las primeras de cambio, o la cabeza de Curto no parará de darle vueltas en torno a su posible vuelta. Eso sí, Salmerón, que es comprensivo, no ha querido meterle presión, a pesar de los grandes números del tarraconense.

En solo 9 partidos de Liga, 7 de ellos como titular y 582 minutos de juego, hizo 3 goles, a los que sumó los 6 que anotó en los 122 minutos que jugó en la Copa del Rey, un registro que lo mantiene aún como el máximo artillero de esta competición. Unos guarismos que superan, por estadística y rentabilidad, a cualquier otro delantero de la plantilla grana, hasta ahora. Unos números que podrían ser redondos si consigue el gol del ascenso a Segunda, aunque Curto no ha deshojado del todo la margarita.

La otra Junta de Accionistas

Por otro lado, la solicitud de la Asociación de Accionistas Minoritarios ante el Registro Mercantil, encaminada a poner luz en la intrincada realidad del Real Murcia, ha dado sus frutos. Este organismo convocó una Junta de Accionistas de la entidad, a petición del grupo de Pablo Baeza, para cubrir las espaldas de todos los accionistas de la entidad. Ayer, a través de su web, el propio Real Murcia hizo la convocatoria oficial para el 19 de mayo, a las 12 horas, con Enrique López y Stefan Settels, exconsejeros, como presidente y secretario.

La aprobación de las cuentas será el punto estrella de esta nueva cita.

La aprobación de la gestión de los consejeros en el ejercicio 2016-17, la ratificación de los nombramientos de los consejeros y la aplicación de las pérdidas y ganancias, también estarán encima de la mesa.