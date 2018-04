Víctor Gálvez: «En el partido contra el Barça desaparecieron 280.000 euros» Víctor Gálvez, durante el encuentro con los medios. / Nacho García / AGM El presidente del Real Murcia anuncia que este miércoles tiene una reunión con Hacienda, a la que ofrecerá abonar un 10% de la deuda SERGIO CONESA Miércoles, 25 abril 2018, 13:00

El presidente del Real Murcia, Víctor Gálvez, comenzó fuerte su cita ante los medios. Y es que según el empresario de Orihuela en el partido frente al Barcelona «desaparecieron 280.00 euros y Hacienda se llevó 500.000». Una cantidad que está investigando dónde acabó para «tomar medidas legales» contra los que se hayan beneficiado.

Gálvez explicó que tiene una reunión con Hacienda este miércoles. En el encuentro va a ofrecer una propuesta por escrito con soluciones similares a las de otros clubs como el Elche, entregando «un 10% de la deuda en metálico y algún bien» para conseguir el aplazamiento.

«La salvación del club es la cantera», según el empresario de Orihuela, que anunció «un acuerdo con el Ayuntamiento de Murcia» para que le ceda unos terrenos para construir la ciudad deportiva. «El dinero de la ciudad deportiva lo voy a poner yo», explicó Gálvez. En el proyecto planea la construcción de dos hoteles, de 4 y 5 estrellas, para que puedan venir los mejores equipos a Murcia. «Mi idea en el convenio con el Ayuntamiento es darle un 20 o 25% de los beneficios al club todos los años».

Sobre el fichaje de Toni Hernández como nuevo director general y de deportivo, el presidente del Real Murcia aclaró que «es un fichaje para el año que viene». Sobre las condiciones del contrato añadió que «lo puedo echar hoy mismo y no le cuesta un duro al Real Murcia, aquí se ha acabado fichar a directores generales que cuesten 8.000 euros al mes. Este chico viene como autónomo». Gálvez asegura tener un proyecto para el Real Murcia en caso de no conseguir el ascenso a Segunda y ese es uno de los motivos por el que ficha a Toni Hernández. «Si no se sube tendremos una plantilla muy ganadora el año que viene, pero yo no quiero hablar de Segunda B».

Gálvez aclaró la situación de algunas personadas vinculadas al club en los últimos meses, «Deseado Flores ya no trabaja en el club, Miguel Martínez me está apoyando desde fuera pero desde ayer tarde le dije que abandonara su despacho en el club y hay más empleados que van a salir».

Sobre la deuda con el Betis de Valladolid, el empresario de Orihuela explicó que ha pagado 15.000 euros y que se ha comprometido con ellos a abonar en un mes la cantidad que falta. Gálvez pide a la gente a la que el club debe dinero que acudan para hablar de un calendario de pagos y «no empiecen a embargar las taquillas». También ha abonado una nómina pendiente al Real Murcia Imperial.

El presidente del Real Murcia tambien anunció un acuerdo con la marca deportiva Hummel para vestir al equipo. «El Murcia va a vestir la misma calidad que en el Mundial va a llevar la selección de Dinamarca. Han apostado a muerte por este club».