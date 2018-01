Una visita sin tachaduras en el historial del Real Murcia El entrenador del Real Murcia, José María Salmerón, en la rueda de prensa de ayer. / Vicente Vicéns / AGM Los granas quieren seguir su escalada mañana en Écija, ante un rival al que siempre han vencido como visitantes y contra el que no han encajado un gol ALBERTO GÓMEZ MURCIA Sábado, 6 enero 2018, 01:36

El Real Murcia afrontará mañana su primer partido de 2018. El encuentro en el campo del Écija servirá también para que los granas inicien la segunda vuelta. Hasta la fecha, las visitas de los pimentoneros al estadio San Pablo, feudo del Écija, se han resuelto con victorias murcianistas. Sevillanos y granas siempre se han visto las caras en Segunda B y en los dos compromisos del Murcia en el terreno de su rival de mañana el equipo grana salió airoso. Es más, no ha encajado ningún gol hasta la fecha en ese campo, ya que en ambas ocasiones venció 0-2.

El primer antecedente data de 1998 y el equipo grana, entrenado por Vicente Carlos Campillo, resolvió el compromiso con goles de Escaich y Garrido. La última vez que el Murcia jugó en Écija fue en 2010 en la temporada del último ascenso de los granas a Segunda. Con Iñaki Alonso como técnico, los murcianistas ganaron con goles de Cañadas y Pedro.

Mañana el conjunto que ahora dirige José María Salmerón pretenderá prolongar esta racha positiva. Sin embargo, el Écija sí que se le ha atragantado a los murcianistas cuando estos han sido locales. En dos de las tres veces que ha sucedido ganaron los sevillanos. La última de ellas fue en la primera jornada de la presente temporada.

LAS FRASES Estado de la plantilla «Tengo que decir que los jugadores han venido bien de peso después de las vacaciones navideñas» Ausencias «Curto, Álex Ortiz y Xiscu, que volvió a sentir molestias, serán las bajas para el partido en Écija» El rival «El Écija mantiene una línea regular; contra el Cartagena solo perdió por un gol de falta» Mercado de invierno «He pedido fichajes para reforzar algunos puestos con el fin de tener mejor equilibrio en la plantilla»

Rachas diferentes

Por eso, en el Murcia no se fían del rival que tendrán enfrente mañana, aunque lo cierto es que la racha con la que llega cada contendiente al partido es antagónica. Mientras que los granas acabaron 2017 encadenando 5 jornadas sin perder y ocupando el quinto puesto por segunda vez en la temporada, el Écija no ha ganado en los últimos 8 partidos y solo ha sumado 4 puntos de los últimos 24. Esto ha provocado que los andaluces hayan pasado de liderar el grupo IV a no poder descuidarse si no quieren verse involucrados en la lucha por no descender a Tercera.

En la comparecencia previa al partido de mañana, Salmerón destacó de su próximo rival que «sigue manteniendo una línea regular, a pesar de los malos resultados. En el último partido contra el Cartagena perdieron por un gol de falta, pero merecieron más». El técnico murcianista pronosticó un choque «equilibrado con un resultado corto, en el que va a haber mucho balón dividido y segundas jugadas, y en el que deberemos jugar en campo contrario y dominar en las dos áreas».

En opinión del entrenador, «las jugadas a balón parado serán importantes y debemos estar preparados porque ellos intentarán dominar en su campo».

Para viajar a Écija, José María Salmerón no deberá hacer ningún descarte en su plantilla porque, tras la cancelación del Tenerife de la cesión de Nadjib, el Murcia cuenta en la actualidad con un plantel de 21 futbolistas y de ellos serán baja, por lesión, Víctor Curto y Xiscu, mientras que Álex Ortiz lo será por sanción tras ser expulsado en el último partido en el campo del Linense. Por tanto, el entrenador grana tendrá disponibles los 18 efectivos que necesita para completar la convocatoria. Sobre Xiscu, Salmerón explicó que «finalmente será baja también por unas molestias que ha tenido en el tobillo en los entrenamientos de los dos últimos días».

Los que sí se han recuperado de sus problemas físicos han sido el central David Mateos y el punta Pedro Martín, ambos acabaron la primera vuelta con molestias.

El Murcia ha completado esta semana «cuatro días de entrenamientos muy intensos en los que ha habido mucho entusiasmo», explicó el entrenador. También apuntó que «los jugadores han venido bien de peso después de las vacaciones navideñas. El tiempo de descanso ha servido para que varios solventen algunos problemas físicos que tenían».

Por otra parte, el hecho de que los pimentoneros no ocuparan en toda la primera vuelta ni una jornada los cuatro primeros puestos no es algo que perturbe a Salmerón. Al respecto, argumentó que «intentamos desde todos los ámbitos que estar entre los cuatro primeros no genere una obsesión. Queda toda la segunda vuelta y el tramo final del primer periodo ha sido muy bueno. Sabíamos que era muy complicado que nos pudiéramos meter porque partíamos de una desventaja muy grande. Nosotros tenemos que intentar ser mejor equipo en cada partido y entrar arriba, y luego ir subiendo posiciones, pero si llega un mal resultado y parece que va a ser definitivo todo será mucho peor».

El entrenador de Almería reconoció que ha pedido a Pedro Gómez Carmona y a Deseado Flores, responsables de la parcela deportiva del Murcia, fichajes para los puestos que desea reforzar para «tener mejor equilibrio en la plantilla». También apuntó que «todo va a depender del tipo de jugador que encontremos y de las condiciones que tenga. A veces hay futbolistas sin ritmo que no ofrecen la ayuda que pretendíamos. Yo quiero jugadores importantes que sumen desde el primer momento y hagan mejor al equipo».

El estreno del año en casa

Por otra parte, el Real Murcia comunicó que jugará el primer partido de 2018 contra el Recreativo de Huelva el domingo, 14 de enero, en la Nueva Condomina desde las 18.00 horas. Para este choque, el club repartió en la Cabalgata de Reyes de ayer 10.000 folletos que, una vez rellenados, servirán para acceder al feudo grana para presenciar este encuentro.