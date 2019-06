Fútbol | Real Murcia Pablo Guzmán: «Los abonos se ingresan ahora en la cuenta del club, no de otra sociedad» Pablo Guzmán, con la Nueva Condomina detrás. / vicente vicens / agm El líder de los peñistas del Murcia dimitió hace unas semanas porque «lo hemos dado todo y eso ha supuesto un gran desgaste, tanto personal como profesional» SERGIO CONESA MURCIA Viernes, 28 junio 2019, 03:17

La Federación de Peñas Murcianistas (Fepemur) comenzó en mayo del año pasado una nueva etapa con las elecciones en las que ganó Pablo Guzmán (Murcia, 1985), que ponía fin a más de tres lustros en los que Miguel Martínez había sido el líder de los peñistas. Sin embargo, un año más tarde el abogado murciano ha dimitido después de una temporada «muy dura» por todo lo que ha rodeado al Real Murcia, lo que ha supuesto «un desgaste enorme tanto a nivel personal como profesional».

«La transición tenía que ser en un momento tranquilo, porque en los complicados es cuando la Fepemur es más necesaria»

-¿Por qué deja la presidencia de la Fepemur?

-Ha sido un año fuera de lo normal, muy complicado y en el que hemos tenido que dar más del 100% para sacarlo adelante. La Fepemur ha jugado un papel importantísimo con hechos como las pulseras, las manifestaciones para que los Gálvez se fueran o la ampliación de capital. Hemos hecho absolutamente de todo y eso ha supuesto a toda la directiva un gran desgaste tanto a nivel personal como profesional. Hemos tenido que acabar de trabajar a altas horas de la madrugada, por no hablar del tiempo quitado a la familia y amigos. Lo hemos dado todo porque el Real Murcia lo necesitaba y ahora, sabiendo que este año no podíamos dedicarle el mismo tiempo y que va a ser una temporada más sencilla, lo mejor era dar un paso al lado para ser honrados y justos.

-¿Cuándo tomó esa decisión?

-Era una decisión que estaba meditando hace tiempo, pero quería esperar a que el equipo estuviera salvado y con la tranquilidad de saber que no teníamos que correr para salvar la temporada en junio. La transición tenía que ser en un momento tranquilo porque en los complicados es cuando la Fepemur es más necesaria. No lo anunciamos previamente porque en la última asamblea siempre se hace un informe de gestión y pensaba que lo mejor era que nos valoraran por lo que habíamos hecho y no por irnos.

-¿Qué cree que ha mejorado en este año al frente de las peñas?

-Lo más importante ha sido canalizar la unión del murcianismo para no dejar morir al Real Murcia, ya que es su afición la que hace que un equipo siga vivo. Pero también se han hecho unos estatutos nuevos acordes a los nuevos tiempos porque los anteriores estaban obsoletos. Además, participamos en la Cabalgata de Reyes con la carroza de la Nueva Condomina y con eso pretendíamos llevar el club a la ciudad y a sus fiestas. Es una manera de hacer ver a la gente que no se puede entender Murcia sin el Real Murcia, ni al contrario.

-¿Cómo va a ser el proceso para elegir a su sucesor?

-Se ha elegido un comité electoral que debe establecer los plazos. La normativa refleja que el comité tiene que designar una vía de comunicación y establecer el día de las elecciones.

-¿Se nota la diferencia al trabajar el verano pasado con los Gálvez y ahora con la nueva directiva que preside José María Almela?

-La primera diferencia es que la cuenta en la que se ingresa ahora el dinero de los abonos es del Real Murcia y no de otra sociedad. No obstante, nosotros hicimos cheques al club para que el dinero fuera para el equipo. Hace un año a estas alturas teníamos llamadas constantes, como si fuera una cuenta atrás, diciendo que o pagábamos 50.000 euros o el Real Murcia desaparecía y que se iban a encargar de que saliéramos al día siguiente en los medios como los responsables de la desaparición del club.

-¿Qué tal va el inicio de la campaña de abonos?

-Esta es la campaña de abonos más importante de la historia del club, el Real Murcia va a ser lo que quieran los murcianistas. Si tenemos cinco mil abonos más podremos fichar mejor y los patrocinadores pondrán más dinero. Si el número de abonados es de cinco mil menos, estaremos mucho más limitados. Las peñas se están volcando y están enviando ya los primeros listados. Como siempre, están trabajando y se hace un gran esfuerzo para captar gente.

