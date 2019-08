Acelerón final en una plantilla casi a punto Kevin García, ayer, en la puerta del estadio Nueva Condomina. / javier carrión / agm Tras presentar a Kevin García, un lateral con experiencia, y fichar a Escudero, un mediapunta con llegada, al Murcia le queda solo una última incorporación JOSÉ OTÓN Jueves, 8 agosto 2019, 01:40

En una plantilla tan joven como la que ha construido Julio Algar, director deportivo del Murcia, la presencia de un futbolista como Kevin García puede ser determinante. Sobre todo por sus 29 años y su extensa trayectoria entre Primera, Segunda y Segunda B. Además, el defensa mallorquín pasó dos temporadas en Grecia, defendiendo los colores del Panetolikos, lo que le ha dado aún más veteranía.

«Hace unas semanas me llamó Julio. Ya nos conocíamos de hace dos años y me planteó la posibilidad de venir al Real Murcia. Tenía un par de cosas más, pero me gusta el proyecto y me convenció. Es una buena oportunidad para mí la de jugar en un club histórico como este y en un gran estadio», dijo ayer el exjugador del Burgos. Kevin ya lleva una semana a las órdenes de Adrián Hernández. «El entrenador me está gustando mucho. Se está haciendo un gran grupo, con mucha gente de la tierra. Mete mucha intensidad a los entrenamientos y tiene buenas ideas tácticas», añadió.

Kevin García es un lateral izquierdo de los que se puede sumar a posiciones más adelantadas. «Me gusta mucho atacar, intento siempre ayudar y trabajar con el extremo», aseguró. De forma inesperada, tendrá un rol de veterano dentro de la plantilla, a pesar de no haber cumplido todavía los 30 años. «Es un paso importante, siempre he sido de los más jóvenes en los equipos en los que he estado. Ahora me toca a mí ese papel. Quiero ayudar a los jóvenes e inculcar valores que me inculcaron a mí de joven. Hay que ayudarles con los pequeños detalles, que pueden ser claves a la hora de ganar partidos en Segunda B».

«Es un lateral que se proyecta en ataque y tiene buen golpeo de balón», dice Algar sobre Kevin García

El Real Murcia se aparta del papel de candidato a jugar el 'playoff', que le deja a equipos como el Córdoba, Cartagena, Marbella, Badajoz y UCAM, entre otros. «No hay que ponerse metas. Esto es muy largo y tenemos que ir día a día. No hay que pensar más allá. En el Burgos, un club muy exigente, pusimos objetivos muy altos y luego no se cumplieron. Nos creamos una presión extra que fue mala para todo. Hay que empezar bien, eso es muy importante». Kevin García se estrenará en el grupo IV tras pasar por el propio Burgos, Guijuelo, Mallorca B y L'Hospitalet. «Me han hablado un poco de este grupo. Nunca he jugado en el sur. Hay buenos equipos y se puede jugar al fútbol».

Julio Algar, el director deportivo grana, está convencido de que el juego de Kevin García beneficiará al Real Murcia. «Es un lateral izquierdo con buena proyección en ataque y buen golpeo de balón. También da asistencias y sabe poner buenos centros. Es un jugador comprometido que puede ayudar a la gente joven de la plantilla y a consolidar nuestro proyecto», dijo el madrileño.

Último pase y buen disparo

Además, el Murcia ha hecho oficial la incorporación de Andy Escudero, un futbolista procedente de la cantera del Atlético de Madrid que ayer, incluso, ya estuvo presente en el amistoso de Orihuela. El futbolista, de 20 años y nacido en Alicante, puede «jugar tanto en las bandas como por detrás de un delantero», ya que cuenta con «un gran último pase y buen disparo con su pierna izquierda». El nuevo fichaje del Real Murcia, que ocupará plaza sub-23, jugó la pasada campaña cedido por el Atlético de Madrid al San Sebastián de los Reyes, con el que disputó un total de 21 partidos y anotó 2 goles. Antes de formarse seis años en la cantera del equipo madrileño, Escudero pasó por las bases del Hércules.

Andy Escudero se ha criado seis años en las bases del Atlético, aunque llega del Sanse

Con su llegada, Julio Algar satisface la petición de Adrián Hernández, que en más de una ocasión ha comentado que necesitaba un futbolista de ataque pero con capacidad para dar el último pase y encontrar espacios para los delanteros.

Con la llegada de Escudero y, una vez resuelta la disputa del club grana con Armando y Víctor Curto, en la primera plantilla solo queda libre una ficha sénior y otra sub-23, siempre y cuando Víctor Meseguer y Bertomeu, los dos canteranos que más pueden contar para Adrián Hernández, tengan ficha del Imperial y del juvenil, respectivamente.

El club grana esperará para ver si se pone a tiro algún extremo que pueda ayudar en la banda a Peque, Josema e Iván Pérez.«Estamos contentos. Queda una ficha sénior para lo que pueda surgir. Quizás busquemos algo que nos pueda aportar velocidad, pero tenemos claro que debe ser para darnos algo más, no vamos a fichar por fichar», asegura Julio Algar, que ha diseñado una plantilla que, incluidas todas las cargas sociales, no superará los 700.000 euros, nada que ver con el derroche de los últimos años.

Por otro lado, el defensa Adrián Melgar, lateral izquierdo alicantino de 20 años, se ha roto el menisco y estará unos dos meses de baja.