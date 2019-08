Fútbol | Real Murcia Adiós a Brown con solo 62 años Brown pelea por un balón con Gallego, del Athletic, en 1987. / J. Leal Campeón del mundo con Argentina, jugó en el Murcia en los 80 JOSÉ OTÓN Miércoles, 14 agosto 2019, 02:23

Era un Real Murcia diferente al de ahora. Un conjunto que buscaba afianzarse en Primera y que para ello fichó a finales de la década de los ochenta a un internacional argentino que había levantado el título de campeón del mundo. José Luis 'Tata' Brown era defensa central y hasta marcó uno de los goles de la final de aquel Mundial de México'86 contra Alemania. Fue el 1-0, en un partido que acabó 3-2 para la selección albiceleste.

Brown, que llegó al Murcia para sustituir a un Tendillo que marchó al Real Madrid, falleció el pasado lunes a los 62 años debido a la enfermedad de Alzheimer que se le conoció en el arranque de 2019. Figura histórica del Estudiantes de la Plata, su primer club profesional, también jugó en otros equipos argentinos como el Boca Juniors, Deportivo Español y Racing; además, militó en el Atlético Nacional de Colombia, el Stade Brestois 29 de Francia y en el Real Murcia, club al que llegó en el verano de 1987, solo un año después de ganar el Mundial con el equipo de Bilardo y Diego Armando Maradona.

«Sin Brown no hubiésemos ganado nunca la Copa del Mundo en 1986. Vos nunca te quejabas de nada, Tata. Estabas siempre con buena onda. Aunque sabías que no ibas a ser titular en México, te entrenabas durante los viajes y en los pasillos de los aviones para recuperar tu rodilla. Eras vos el que nos daba fuerza a nosotros, y no al revés», aseguró en las redes el astro argentino justo después de conocerse la enfermedad del que fue su compañero de selección durante varios años.

«Llegó aquí en plan humilde, a pesar de haber ganado un Mundial», recuerda Vidaña

Treinta partidos

En el Murcia estuvo dos campañas y defendió la camiseta grana en 30 partidos de Primera. Dejó un buen recuerdo. «Era una persona acojonante. Me contaba historias terroríficas de su experiencia en Colombia. Hasta me trajo dos camisetas de la selección argentina. Me da mucha pena», asegura el central Juanjo, que dice que, si no jugó más, fue por sus viajes a Argentina para estar con sus selección.

Vidaña, capitán histórico grana, destaca de Brown su naturalidad. «Era una persona fenomenal, muy cercana. Llegó a Murcia en plan humilde, a pesar de haber ganado un Mundial». A Manu Núñez, otro de los integrantes del mejor Murcia de la historia, el argentino también le dejó «un recuerdo bueno. Era un campeón del mundo y un jugador muy fuerte. Creó muchas expectativas al llegar y fue un buen año para nosotros», asegura el vasco.