Fútbol | Real Murcia Adrián agita el once ante un duelo de altura El técnico deja en casa a Armando y Curto, dos pesos pesados, para el choque del Murcia esta tarde en Córdoba, uno de los campos más difíciles del grupo SERGIO CONESA MURCIA Sábado, 7 septiembre 2019

En las dos primeras jornadas de Liga no hubo grandes sorpresas en el equipo titular o en las convocatorias del Real Murcia. Adrián Hernández, entrenador grana, apostó en el debut por el mismo once casi por completo que en la última prueba de pretemporada y los dos cambios de la segunda jornada estaban dentro de lo normal. Además, los jugadores del Imperial que entrenan con el primer equipo habitualmente siguieron participando en Tercera, a la espera de su oportunidad.

Sin embargo, el entrenador del Real Murcia dio ayer el primer golpe en la mesa con la convocatoria para viajar hasta Córdoba y medirse al equipo andaluz en el Nuevo Arcángel. No le ha temblado el pulso al murciano para dejar fuera a dos pesos pesados del vestuario y capitanes como Armando y Víctor Curto. El primero fue titular la última jornada y el segundo ha jugado los dos partidos saliendo desde el banquillo. En su lugar han entrado dos jóvenes del Imperial como Víctor Meseguer y Álex Melgar. Andy Escudero, por tercera semana consecutiva, ha sido descartado, junto al recién llegado Josué Dorrio, que cerró el mercado de fichajes grana. Iván Pérez es la única baja por un golpe y el central Antonio López por primera vez está disponible para jugar.

Por lo tanto, el once tendrá un mínimo de dos novedades con respecto a la jornada pasada. El puesto de Iván Pérez podría ser ocupado por Marcos Legaz, que brilló durante la pretemporada y puede tener su primera oportunidad desde el inicio. Manolo recuperaría su lugar en el once para formar pareja con Juanma en el centro del campo, como en el partido en Cádiz. Otro cambio bastante probable es que Alberto Rodríguez deje su puesto en el equipo titular y entre Juanra. Dependiendo del esquema que use Adrián Hernández para contrarrestar al equipo cordobés, podría jugar como pivote defensivo o formar una línea de tres centrales junto a Edu Luna y Algar.

La duda está bajo palos

La portería también podría tener novedades y, tras dos encuentros en los que Tanis no ha estado afortunado, Alberto Lejárraga ocuparía su lugar bajo los palos. De hecho, Adrián Hernández habló durante la pretemporada de la posibilidad de que los guardametas vayan rotando porque considera que tienen «un nivel parecido».

El entrenador grana pidió ayer que la afición apoye al equipo porque está convencido de que va a evolucionar de la manera adecuada y que cada semana será más competitivo: «Cuando llegue enero los escépticos se harán creyentes y muchos entonces se apuntarán al carro. Hay que hacerlo ahora cuando las cosas están mal», indicó el técnico pimentonero.

El Real Murcia tiene enfrente esta tarde a uno de los claros candidatos para volver por la vía rápida a Segunda y el que es, sin duda, el rival a batir en el grupo IV. En el banquillo cuenta con el mítico Enrique Martín y en su plantilla hay jugadores de gran nivel como el exgrana Javi Flores, Miguel de las Cuevas, Juanto Ortuño y el exfutbolista del Cartagena Jesús Álvaro. La ayuda de más de un millón de euros por parte de la Liga de Fútbol Profesional por el descenso le ha permitido poder ir al mercado sin complicaciones. La única baja que tiene para el encuentro el conjunto andaluz es la del central o pivote panameño Fidel Escobar, ya que se encuentra con su selección.