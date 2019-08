Fútbol | Real Murcia Adrián Hernández: «Habrá cambios en el once» Adrián Hernández, este viernes, en la sala de prensa de Cobatillas. / Edu Botella / AGM El técnico del Real Murcia adelanta que Antonio López se incorporará al grupo la próxima semana y que Chumbi tiene un esguince de tobillo, pero cree que llegará al encuentro SERGIO CONESA Murcia Viernes, 30 agosto 2019, 14:35

Adrián Hernández tiene ganas de que llegue el partido de este domingo a las 18:30 horas en la Nueva Condomina contra el Algeciras para dejar atrás las malas sensaciones tras la derrota en Cádiz, a falta de lo que decida el próximo miércoles la juez de Competición de la Federación. El técnico grana espera «un partido complejo porque es un equipo atrevido y muy hecho, nos lleva ventaja a todos en ese aspecto de conceptos de equipo, como el Yeclano. La mayor dificultad que entraña el partido es que tienen cierta anarquía, pierden posición o vienen por dentro y aparecen tres en el mismo lugar. Y todo eso tiene sus aspectos positivos y negativos. Es un partido muy peligroso y difícil, como ya avisé no me gusta empezar contra dos recién ascendidos».

El nuevo entrenador del conjunto grana adelanto que «habrá cambios en el once, todas las semanas prácticamente será así. Confío más en un paquete de futbolistas, en una plantilla, que en un once único. En función de las necesidades iremos haciendo las formaciones». Con ello espera que «cambien muchas cosas con respecto a Cádiz, que seamos nosotros mismos y tengamos una identidad». Para la cita del domingo está casi toda la plantilla disponible: «Antonio López la semana que viene ya se incorporará y Chumbi parece ser que tiene un esguince de tobillo. Yo creo que llegará, pero tiene una torcedura».

Adrián Hernández ha trabajado durante la semana para intentar que un escenario como la Nueva Condomina no afecte a una plantilla joven como la suya: «Intento hacer toda la psicología que pueda, pero el futbolista se tiene que ver en esa situación de salir a la Nueva Condomina y de asimilar la frustración y el error. Cuando cometo un error lo sigo intentando y haciendo lo que tengo que hacer, no me la quito de en medio. Esa es la clave. Puede ser que lleve una semana, dos o tres, pero el equipo poco a poco va a ir dando y sacando lo que lleva dentro».

El técnico también habló sobre lo que le faltó al Real Murcia en tierras gaditanas y la autocrítica que realizó al concluir el encuentro. «No supimos transmitir lo que requería el encuentro en el minuto 75 sin haber recibido ninguna ocasión. Sobre todo ganar metros, teníamos que haber empujado hacia adelante para darles sustos y tener ocasiones de gol. Estuvimos muy cómodos dejando pasar los minutos. Se nos agarrotaron las piernas y eso es algo que nos va a pasar en las primeras semanas porque hay muchos futbolistas que no se han visto en esta tesitura. No es lo mismo jugar en el Guijuelo o en el Lorca que para el Murcia, la presión es muy alta y tenemos que ser comprensivos todos. Cuando firmé parecía que íbamos a descender en octubre y con la pretemporada las sensaciones fueron buenas y ya estábamos en el 'playoff'. Vamos a valorar todo en Navidad, que seguramente tengamos mejores perspectivas», indicó Adrián Hernández, que dirigirá el domingo su primer partido en la Nueva Condomina.