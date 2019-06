Adrián Hernández, energía y vitalidad para reactivar al Murcia Adrián Hernández, en uno de sus últimos entrenamientos con el Churra. / vicente vicéns / agm El técnico, que ha obrado el milagro de llevar al Churra desde la Primera Autonómica al 'playoff' de ascenso a Segunda B, es el nuevo entrenador grana JOSÉ OTÓN Martes, 4 junio 2019, 02:59

Para algunos es una temeridad y para otros una acto de justicia. Que el Murcia haya decidido dar una oportunidad a un entrenador que pide paso desde la Tercera División no deja indiferente a nadie, estando las opiniones divididas entre los que piensan que la presión del banquillo grana es gigante y los que se sienten orgullosos de la decisión que ha tomado el Murcia.

Y es que, por primera vez desde hace muchos años, el club grana ha decidido apostar para el banquillo de su primer equipo por un entrenador que procede de la Tercera División y que no tiene más experiencia que la de haber convertido al Gesa Churra en la revelación del grupo XIII de los últimos años. Lo ha hecho tras haber llevado a un grupo de futbolistas no profesionales a plantar cara a equipos como los dos Lorca, el Yeclano, el Águilas y el Mar Menor, entre otros conjuntos con un gran potencial para el grupo XIII de Tercera.

A tener en cuenta 37 años es la edad del nuevo técnico del Real Murcia. Es licenciado en ADE, Periodismo y Empresariales. 5 campañas ha dirigido al Churra, en el que ha destacado por su carisma y su gran intensidad.

Adrián Hernández, de 37 años, aterrizó en este club de la pedanía murciana en la temporada 2013-14, cuando el equipo verde jugaba en Primera Autonómica. Nada más llegar al banquillo lo hizo campeón, logrando el ascenso a Preferente. Pero sus logros no cesaron ahí, ya que tras subir, en la campaña 2014-15, el equipo verde ascendió a Tercera. Y en el grupo XIII tampoco se conformó solo con luchar por no descender, ya que después de dos años de conseguir la permanencia metió al Churra en el 'playoff' de ascenso a Segunda B.

Una gesta que ha repetido esta temporada, aunque ambas veces se ha encontrado por delante a dos capitales de provincia como Cáceres y Segovia, que han frenado el ascenso de este equipo de gladiadores que hubieran dado lo que fuera por Adrián Hernández. Era su líder espiritual y el artífice de este sueño que acabó el sábado, cuando tras la eliminación en primera ronda todos comenzaron a vislumbrar el fichaje de su técnico por el equipo murciano más mediático, del que casi todos son.

Ahora, el nuevo técnico grana tendrá que trasladar su fórmula a un club, a pesar de los problemas económicos, cargado de exigencia

Brillante hoja académica

De Adrián Hernández también destaca su formación universitaria, poco habitual en el mundo del fútbol. El nuevo entrenador del Murcia es Licenciado en ADE (Administración y Dirección de Empresas), además de en Periodismo. Pero no se quedó ahí, ya que también obtuvo la diplomatura en Ciencias Empresariales, además de cursar algún máster en Marketing y Pedagogía. Quizás su mayor virtud sea que es capaz de levantar el ánimo de cualquier futbolista, elevando la intensidad de cualquier arenga hasta límites insospechados. Por eso Pedro Cordero ya lo quiso como segundo entrenador en el pasado mercado invernal, para insuflar a Manolo Herrero más energía.

Adrián Hernández no tendrá una labor fácil. Dejará momentáneamente su trabajo como profesor de Bachillerato para entrenar a un equipo que la pasada campaña careció de líderes naturales. Es la gran apuesta de un Murcia que no tendrá el mismo potencial de otros años, aunque sus aficionados le exigirán igual. Hoy arranca la 'era Adrián Hernández', un técnico que no tiene miedo y que está dispuesto a comerse el mundo. Agallas y horas de trabajo no van a faltar en el nuevo Real Murcia.

De Lucas y Richi ayudan al club

La directiva grana también trabaja a marchas forzadas para que los acreedores ordinarios aprueben la condonación de parte de su deuda, un asunto vital para el Murcia. Los primeros en decir 'sí' han sido los exfutbolistas granas De Lucas y Richi, aunque no serán los últimos.