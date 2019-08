Adrián Hernández no se lo explica El entrenador del Murcia, Adrián Hernández. / LOF El entrenador del Murcia asegura que «nosotros solos hemos perdido con malas decisiones, empezando por mí» «No recuerdo ninguna acción de peligro por parte del Cádiz B», lamenta el técnico SERGIO CONESA Lunes, 26 agosto 2019, 10:01

El debut del Real Murcia en la Liga no pudo ser más amargo. Parecía todo controlado para el conjunto pimentonero hasta que el penalti en el minuto 77 cambió el rumbo del partido y, lo que parecía una victoria en el estreno, acabó en dura derrota. También debutaba en el banquillo grana y en Segunda B el técnico murciano Adrián Hernández, que no ocultó su decepción tras perder contra el filial del Cádiz: «Nosotros solos hemos perdido el partido con malas decisiones, empezando por mí, y malas interpretaciones del encuentro en momentos en los que había que empujar hacia adelante o ganar segundas jugadas, porque ellos nos hacían daño en los envíos directos». El entrenador pimentonero consideró, tras el encuentro, que «el Murcia tenía que venir aquí a llevarse los tres puntos y no hemos sido capaces de convencer al futbolista de lo que se necesitaba».

La forma en la que llegaron los tantos del filial gaditano tampoco gustó al técnico pimentonero e indicó que trabajarán para evitarlos en próximas citas. «Poco a poco intentaremos remediarlo y corregir los muchísimos errores que venimos cometiendo en este tipo de disputas. Al final ha sido un choque entre Marcos Legaz y Kevin en una jugada en la que no pasaba nada y que, sin embargo, ha acabado en penalti. El segundo gol ha llegado tras un saque de banda. No recuerdo ninguna acción de peligro por parte del Cádiz B y tampoco por nuestra parte», se quejó de forma amarga el entrenador del Real Murcia.

Para Adrián Hernández ese fue precisamente el error de su equipo, no buscar y conseguir un segundo tanto para aumentar la ventaja y sentenciar el partido. «Teníamos que ir a por el segundo gol y ya hemos visto que en la segunda parte hemos empezado bien los primeros diez minutos, pero no estábamos cómodos. El viento lo teníamos en contra y, aunque es verdad que no tenían ocasiones de gol en el juego directo, lo cierto es que ellos se estaban llevando los balones».

«Aquí teníamos que llevarnos los tres puntos y no hemos sido capaces de convencer al futbolista de lo que se necesitaba»«Intentaremos ir remediando los muchos errores que hemos cometido en las disputas, como en el penalti»

Toca aprender

Continuó el debutante Adrián explicando que «nos ha faltado prácticamente de todo. En la primera parte hemos estado un poco mejor, sin tirar cohetes, y en la segunda pienso que nos ha faltado darle vueltas al juego. Alternar cambios de orientación con jugar por dentro y ser verticales, no lo hemos sido en ningún momento», indicó. Sin embargo no achacó la derrota a una falta de actitud, sino a «la interpretación de juego». Incluso llegó a culparse el técnico por «no saber transmitirles lo que requería este campo y al final, sin ningún tipo de ocasión, se llevan los tres puntos. Tenemos que aprender a ganar ese tipo de partidos».

El Murcia tendrá la oportunidad de resarcirse el próximo domingo, en la segunda jornada, cuando reciba al Algeciras, un recién ascendido, al igual que el filial del Cádiz, en Nueva Condomina a las 18.30 horas.