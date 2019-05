Adrián Hernández, una opción real Adrián Hernández, dirigiendo al Churra. / edu botella / agm Periodista y economista de carrera, es el artífice del milagro del Churra y uno de los candidatos al banquillo del Murcia JOSÉ OTÓN Miércoles, 22 mayo 2019, 03:23

El Murcia se encuentra en una encrucijada. Acuciado por las deudas y la mala gestión de los últimos años, tiene que cambiar de filosofía con respecto al pasado inmediato y dar un giro vital para seguir con vida. Olvidarse de los contratos desorbitados y agarrarse a una economía de guerra que le permita, poco a poco, salir del atolladero a base de casta e ingenio, apostando por futbolistas que vayan de menos a más, con progresión ascendente y que vean al Murcia como el escaparate ideal para ascender en sus carreras. A la secretaría técnica y al Consejo no le importa apostar por futbolistas que procedan de Tercera y que alivien su economía y no descartan hacer lo mismo con el entrenador que dirija al club grana la próxima campaña.

Por eso, entre los nombres que están encima de la mesa figura el de Adrián Hernández, un joven técnico murciano de 37 años que se ha dado a conocer en el mundo del fútbol por ser el artífice del milagro del Churra. Un equipo que tras ascender a Tercera y lograr la permanencia en la categoría con el presupuesto más bajo, ha logrado meterse en los dos últimos años en el 'playoff' por el ascenso. Contra todo pronóstico y dejando en la cuneta a históricos como el Mar Menor, Águilas o Pulpileño, entre otros. Esta campaña lo ha vuelto a hacer y se medirá a la Gimnástica Segoviana, un rival con más potencial que tendrá que luchar contra un Churra que no tiene miedo y que de la mano de Hernández ascendió de Primera Autonómica a Preferente y después a Tercera.

Sandroni, Loreto y Pepe Aguilar son otros de los nombres que hay encima de la mesa del Consejo, todos con pasado en la entidad murcianista

El historial de Adrián Hernández es llamativo. Pasó su juventud entre el fútbol y el fútbol sala, y quizás no llegó a más porque apostó por su formación docente con fuerza. De hecho, es Licenciado en ADE (Administración y Dirección de Empresas), en Periodismo y Diplomado en Ciencias Empresariales, aunque también cursó dos másters, uno en Pedagogía y otro en Marketing. Pero no abandonó su gran pasión: dirigir desde el banquillo a un equipo de fútbol. Su cargo en el Churra, un club que se codea con el Yeclano o los dos equipos de Lorca, lo alterna con su trabajo como profesor en el Instituto Ramón y Cajal, donde imparte clases de Economía en Bachiller y en grados formativos de FP y ESO.

Cordero ya pensó en el técnico del Churra para ser segundo de Herrero, por su fuerte carácter

No tiene contrato para el próximo año con el equipo de la pedanía murciana y en años anteriores ya rechazó salir del equipo verde para aceptar otros retos de Tercera más importantes. En el pasado mercado invernal Pedro Cordero ya pensó en él para actuar de segundo de Manolo Herrero, pero finalmente la operación no salió. Y es que si algo define a Adrián Hernández, según sus allegados, es su capacidad para motivar y sacar el cien por cien de los futbolistas. Lo hace con una plantilla que cobra menos de 100 euros al mes por jugador y que va a muerte con su técnico. Un entrenador vive con pasión los partidos y que algunos miembros de la directiva grana conocen muy bien y que podría tener su gran oportunidad de dar el salto el próximo verano.

Espejo en el que mirarse

Quién sabe si será el próximo Juan Ignacio Martínez, quien tras no llegar a Segunda B como futbolista y dirigir a equipos de Tercera como el Mar Menor, dio el salto al Cartagena, un club que le sirvió de trampolín para llegar a Segunda, donde dirigió al Salamanca y al Albacete. Y de ahí a Primera, donde brilló en un Levante al que clasificó para jugar en Europa. «Trabajo por y para el Churra. Aquí hemos logrado algo muy importante, me halaga que se valore desde fuera lo que hemos hecho. Confío en mi trabajo y me veo capacitado para dirigir al Murcia, aunque sé que tengo cosas que pulir. Para mí sería muy ilusionante entrenar en Segunda B», dice Hernández.

Juan Ignacio Martínez también salió de Tercera y años después llevó al Levante a Europa

No es el único candidato.De un perfil similar es Héctor Sandroni, un argentino de 46 años que está metido de lleno en el proyecto del Yeclano, equipo que va a pelear con el Escobedo, de Cantabria, por el ascenso a Segunda B. Sandroni es un entrenador de club, muy identificado con la filosofía de la entidad del Altiplano, que ha apostado, más que por fichar del exterior, por futbolistas de Yecla y sus alrededores, lo que ha generado un sentimiento de pertenencia en La Constitución en cada partido de los blaugranas.

Sandroni ya sabe lo que es el Murcia puesto que pasó por el banquillo del filial, aunque también ha pasado por otros clubes, como Hellín, Sangonera y Jumilla. En Segunda B solo ha dirigido al propio Yeclano (2010-11) y al Xátiva (2014-15). Que Sandroni pudiera aterrizar en el banquillo grana depende de varias circunstancias, como el ascenso o no del Yeclano o que el Consejo se decante por Loreto y Pepe Aguilar, también candidatos, que además de adquirir experiencia como entrenadores, son recordados por la afición murcianista por los servicios prestados sobre el terreno de juego.

En fase formativa

Loreto es actualmente segundo entrenador del Zaragoza de Víctor Fernández, aunque antes fue primero en el Ejea y el Ebro, con el que consiguió el ascenso a Segunda B. El exdelantero grana, que mantiene una buena relación con Algar, ha seguido al Murcia esta temporada y en función de lo que pase en el club maño podría aterrizar en la entidad que preside Almela. Como Pepe Aguilar, otro candidato, que actualmente dirige al primer equipo juvenil del Racing y que ya vivió dos experiencias como segundo en el Sangonera y en el Leganés.

