Adrián Hernández: «Solo pido que me juzguen cuando me conozcan» Adrián Hernández, este martes, presentado oficialmente como entrenador del Real Murcia. / Vicente Vicéns / AGM El nuevo técnico del Real Murcia es presentado oficialmente en la Nueva Condomina y deja clara sus ideas: «Quiero impregnar de espíritu a este club» JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 4 junio 2019, 14:09

La presentación de Adrián Hernández como nuevo entrenador del Real Murcia estuvo cargada de emotividad. Por un lado, el técnico murciano estuvo arropado de sus familiares cercanos, su mujer y sus hijos, además de muchos de sus amigos. Y por otro lado, la presencia de Vicente Carlos Campillo, entrenador histórico del equipo grana en la década de los ochenta que también llegó al banquillo grana desde la Tercera División y lo ascendió a Primera, le dio un toque sentimental.

«Me ha dado una alegría enorme que el Murcia me ha llamado para estar aquí. Cuando yo llegué al Murcia mi historial era similar al de Adrián. No dudo de su dedicación y su trabajo. Debe tener autonomía propia y hacer lo que le dicte su conciencia. Es un hombre sensato preparado para lo que se le viene encima», aseguró Campillo.

José María Almela, presidente grana, aseguró de Adrián Hernández que «es una persona muy formada y preparada y transmite energía», mientras que Julio Algar, actual director deportivo del club, afirmó del nuevo entrenador que «sabemos de su capacidad para sacar esto adelante. Es una apuesta arriesgada, pero el fútbol también lo es. Nunca tendríamos experiencia si no nos dan oportunidades. Adrián ha sacrificado muchas cosas por venir al Murcia».

Preparado para todo

Adrián Hernández se mostró tranquilo y feliz: «Es un sueño, este es el club de mi vida. Soy murciano y murcianista. Este es un reto, es un gran salto. Con paciencia y con trabajo seguro que podemos triunfar. Tenía que tirarme de cabeza a esta piscina», afirmó el nuevo entrenador del Murcia. Adrián se analizó como entrenador: «Soy pasional y visceral. No podemos despojarnos de lo que nos hace diferentes. Queremos impregnar de espíritu a este Real Murcia». La plantilla del Real Murcia aún no está definida: «El club está por encima de todos. Tenemos que hacer que este club vuelva a rugir. Si se quedan jugadores de los que tienen contratos altos, no me importa. Son personas como todas las demás».