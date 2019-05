La agonía se alarga otra semana

El Real Murcia se ha empeñado en hacer sufrir a sus aficionados hasta el final de la Liga. Aunque el equipo de Julio Algar ha podido sellar la permanencia en sus dos últimos enfrentamientos ante el Almería B y el Malagueño, los dos colistas del grupo IV, solo ha conseguido sumar un punto de seis ante ellos, complicando progresivamente su situación en la tabla. El conjunto grana ha cosechado 8 derrotas en las últimas 14 jornadas, una etapa en la que solo ha conseguido 2 victorias y 4 empates. En los últimos 180 minutos, ante los dos equipos más flojos del grupo, no ha conseguido marcar ni un solo gol, una muestra de la inoperancia de los jugadores del equipo y de su entrenador, que no ha sabido corregir los defectos de un conjunto que con su plantilla actual debería estar luchando, mínimo, por un puesto para la Copa con rivales como el San Fernando, Ibiza y Marbella.

1 Atlético Malagueño Kellyan, Ismael, Alberto López, Ian Soler, Abqar, Lolo Garrido, Cruz (Hugo, min. 64), Ramos (Juande, min. 82), David Grande, Deco e Iván Jaime (Karamoko, min. 90). 0 Real Murcia Ian Mackay, Bertomeu, Hugo Álvarez, Charlie Dean, Forniés, Sergi Maestre, Armando, Josema (José Ruiz, min. 78), Miguel Díaz (Henrique, min. 45), Miñano (Víctor Curto, min. 45) y Manel Martínez. GOL 1-0, min. 80, David Grande, de penalti. ÁRBITRO Collado López (Colegio Castellano-manchego). Auxiliado por Grande Rabadán y Gonzalo Sánchez. Mostró tarjeta amarilla a Miñano, Sergi Maestre, Charlie Dean, Lolo Garrido y Hugo Álvarez. INCIDENCIAS Jornada 36 del Campeonato Nacional de Liga en el grupo IV de Segunda B. Partido disputado en la Ciudad Deportiva de la Federación Malagueña de Fútbol. 300 espectadores, cerca de 20 llegados desde Murcia. EL DATO El Murcia, en las dos últimas semanas, solo fue capaz de sumar un punto ante los dos colistas del grupo IV que, además, ya están descendidos a Tercera. Hasta este sábado, el Atlético Malagueño solo había sumado 12 puntos de 51 jugando como local.

Por eso, por sus propios fallos y por la relajación de la plantilla y su cuerpo técnico, a falta de 180 minutos para el final de la Liga el Murcia no tiene asegurada la permanencia. Ocupa el puesto decimoprimero en la clasificación y, aunque ya no puede ocupar una plaza de descenso directo de aquí al final de la competición, está situado a 5 puntos del puesto de promoción a Tercera con 6 aún por disputarse. Por lo tanto el Sevilla Atlético (45), Recreativo Granada (42), Don Benito (41), Jumilla (40) y Sanluqueño (40) todavía pueden adelantarlo haciendo pleno de puntos o no. El equipo grana, que tiene que medirse al Melilla y al Sevilla Atlético de aquí hasta el final, tiene dos choques difíciles y aunque no gane, podría salvarse si sus rivales no lo ganan casi todo.

El Murcia, aunque perdiera ante el Melilla el próximo domingo (18.00 horas), podría salvarse matemáticamente. Para que el equipo de Julio Algar acabe la Liga en puesto de promoción de descenso deben pasar varias cosas a la vez: que el Sanluqueño y el Jumilla ganen los dos partidos que le restan y que el Recreativo Granada y el Don Benito, que van por detrás del Murcia, sumen 4 de 6 puntos posibles. Cabe recordar que el Sanluqueño se medirá al Villanovense y el Badajoz en El Palmar, el Jumilla visitará al San Fernando y acabrá recibiendo en el Uva Monastrell al Marbella. El Don Benito visita al Linese y recibe al filial del Granada, mientras que el Recreativo Granada recibe la próxima jornada al Recreativo de Huelva y visita al mencionado Don Benito. Para tener en cuenta el agujero en el que se podría meter el Murcia, solo hay que recordar lo que le ocurrió la pasada campaña al Mérida, un equipo diseñado para luchar por el ascenso a Segunda División y que acabó la liga regular en el puesto de promoción con 46 puntos en su casillero.

LA SITUACIÓN La clasificación El Murcia tiene 45 puntos a dos jornadas para el final de la Liga. El Jumilla y el Sanluqueño (40), los rivales a seguir. Salvación Gane o no ningún punto más, el Murcia se salvará si tanto el Jumilla como el Sanluqueño no logran 6 puntos de 6.

Descenso inesperado

El equipo extremeño acabó cayendo a Tercera tras una eliminatoria de infarto ante el Coruxo, que conservó la categoría. Un año antes fue el Linares el que acabó la liga en el grupo IV en el puesto de promoción. Lo hizo con 45 puntos en su casillero, los mismos que tiene el Murcia actualmente, y en la eliminatoria por la permanencia en Segunda B sucumbió ante el histórico Burgos. Un aviso para un Murcia que necesita que los jugadores granas dejen de sestear.