Fútbol | Real Murcia Alberto Rodríguez, nuevo fichaje del Real Murcia, pedirá perdón a la afición por unos tuits ofensivos de 2014 Alberto Rodríguez posa con la equipación del Lorca FC, su antiguo equipo. / @Albertix_6 Con apenas 17 años, escribió en esta red social comentarios del tipo «hoy vuelvo a recordar por qué odio al Murcia» JOSÉ OTÓN Miércoles, 5 junio 2019, 09:25

Hay pecados de juventud que pasan factura. Y si no que se lo digan a Alberto Rodríguez, nuevo jugador del Real Murcia. A este joven centrocampista natural de Lorca se le fue la mano en su perfil de Twitter en 2014, cuando atacó con dureza al Real Murcia y a sus aficionados, que en aquellos entonces estaban peleando por seguir en la Liga de Fútbol Profesional ante la amenaza de Tebas y el descenso administrativo.

Entonces, con apenas 17 años, escribió en esta red social comentarios del tipo «Solo por vuestra prepotencia, ojalá descendáis, Puta Murcia», «Hoy vuelvo a recordar por qué odio al Murcia» y «Un año más tarde, el Murcia está donde tendría que estar», en referencia al consumado descenso administrativo a Segunda B.

Uno de los tuits publicados por el futbolista.

Días más tarde, también en Twitter, argumentó que «por jugadores y un sector de la afición no me gusta que el Murcia descienda, por el otro 80% de la afición murciana, sí». Hoy Alberto Rodríguez, a partir de las 12.30 horas, será presentado como nuevo jugador del Real Murcia. Fuentes del club aseguran que su contrato no será rescindido y que el joven futbolista, que tiene ahora 22 años, pedirá perdón.

Otro de los tuits ofensivos.

No es el primer caso de un futbolista que ataca en redes sociales, sobre todo siendo muy joven, a un club por el que año después ficha. Le pasó a Sergi Guardiola con el Barça B, una situación que truncó su fichaje. Aunque hay otras formas de resolver este entuerto. Como hizo el Ajax de Amsterdam al fichar a Kjell Scherpen, otro joven que había criticado en las redes sociales al equipo holandés. En un gracioso video, algunos míticos exjugadores del equipo holandes hicieron escribir a Scherpen 100 veces «Ajax es el mejor club del mundo».