Fútbol | Real Murcia Alberto Rodríguez: «Pido perdón al Murcia y a sus aficionados» Alberto Rodríguez, este miércoles, en su presentación oficial con el Real Murcia. / Vicente Vicéns / AGM El nuevo jugador del Real Murcia, tras ser presentado oficialmente como futbolista grana, asegura que «desde que me llamó Julio Algar no me lo pensé, entiendo lo que simboliza este club» JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 5 junio 2019, 14:59

Alberto Rodríguez demostró en su presentación como jugador del Real Murcia que es una persona madura, nada que ver con el joven que con 17 años cargó en Twitter contra el equipo grana y su afición: «Pido perdón a la afición por lo que puse en las redes sociales. No me representan. Fue fruto de la inmadurez de un joven de 16 años. Lo que dije entonces no lo siento», afirmó el lorquino, que asegura haberlo «pasado muy mal» en las últimas horas.

Y es que el centrocampista cometió un pecado fruto de su juventud en 2014. Se le fue la mano en su perfil de Twitter, cuando atacó con dureza al Real Murcia y a sus aficionados, que en aquellos entonces estaban peleando por seguir en la Liga de Fútbol Profesional ante la amenaza de Tebas y el descenso administrativo.

En ese momento, con apenas 17 años, escribió en esta red social comentarios del tipo «Solo por vuestra prepotencia, ojalá descendáis, Puta Murcia», «Hoy vuelvo a recordar por qué odio al Murcia» y «Un año más tarde, el Murcia está donde tendría que estar», en referencia al consumado descenso administrativo a Segunda B. Días más tarde, también en Twitter, argumentó que «por jugadores y un sector de la afición no me gusta que el Murcia descienda, por el otro 80% de la afición murciana, sí».

El nuevo centrocampista grana aseguró en su presentación este miércoles que «desde que me llamó Julio Algar no me lo pensé, entiendo lo que simboliza el Murcia. No siento presión, es ilusión, ha llegado el momento de los jugadores de la Región». Pepe Vidaña, mítico jugador grana, le dio un consejo a Alberto Rodríguez: «Tiene que trabajar como el que más, que siempre sea el primero en hacer las cosas y así seguro que obtendrá sus frutos», afirmó el almeriense.