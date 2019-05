Fútbol | Real Murcia A Algar se le acumula el trabajo Algar, el pasado lunes, en Cobatillas. / Vicente Vicéns / AGM El Murcia tiene cuatro porteros en nómina para el año que viene y los mismos delanteros, si al final vuelve Aquino. Además de rebajar los salarios de la plantilla, debe dar salida a jugadores con contrato JOSÉ OTÓN Murcia Lunes, 27 mayo 2019, 04:43

Nadie le prometió a Julio Algar que ser director deportivo del Real Murcia iba a ser coser y cantar. Además de fichar jugadores murcianos deseosos de volver a casa, el madrileño tiene que descargar la actual plantilla grana de futbolistas y de nóminas altas que le impiden fichar todo lo que necesita para recomponer la plantilla. Si no, los números no salen ya que, según los planes de la entidad, la plantilla del Murcia de la próxima temporada debe costar sobre 700.000 euros brutos. Todo lo que sea subir de esa cantidad podría romper el equilibrio que buscan los gestores económicos de la entidad, que no planean gastar más dinero de lo que vaya a ingresar el Murcia el próximo curso.

El problema es que con 11 de los futbolistas que militaron en la plantilla grana en el ejercicio recién terminado y que tienen contrato en vigor para la próxima campaña, el club tiene comprometidos abonar más de 600.000 euros en nóminas para el ejercicio 2019-20, lo que cerraría la puerta a casi cualquier incorporación. Eso sin sumar el sueldo de los tres cedidos que deben regresar este verano, ni el de Dani Aquino (100.000 euros), lo que haría que el Murcia, sin poder fichar, sobrepasase la propia masa salarial de 700.000 euros establecida como tope por el órgano de gobierno del club.

EL DATO Con contrato Tanis Marcellán, Hugo Álvarez, Charlie Dean, Forniés, Maestre, Armando, Josema Raigal, Curto, Manel y Chumbi. Vuelven tras cesión Simón Ballester, Santomé y Montesinos. Casos especiales Aquino está cedido en Chipre, pero si el AEK Larnaca paga 100.000 euros antes del 25 de junio, se lo puede quedar. Juanma puede quedar libre y el club le ha ofrecido renovar 650.000 euros aproximadamente es el coste de los jugadores con contrato para el año que viene (sin incluir a cedidos como Simón o Aquino).

Por lo tanto, o Algar acelera para conseguir la salida o una importante bajada de sueldo de algunos de los futbolista caros que hay en su plantilla, o el club grana se tendrá que conformar con lo que tiene en nómina, aunque actualmente la plantilla (entre los que hay y los que vuelven tras cesión) está muy descompensada. El madrileño ya ha comunicado a sus futbolistas que la próxima temporada no habrá dispendios económicos y que todos, menos algunos como Josema y Juanma, deben bajarse el sueldo para continuar en el Murcia. Pero ninguno de los futbolistas ha dado el visto bueno a la propuesta, tampoco los cedidos, y todo permanece paralizado hasta que haya movimientos.

Fichajes inminentes

El Real Murcia ha fichado a Juanra e Iván Pérez, dos murcianos que jugaban en el Guijuelo y el Sanse respectivamente, y que ocuparán una plaza de las 16 de sénior de las que dispone el equipo grana. El primero es centrocampista, una demarcación que está sobrecargada con Sergi Maestre, Armando y Juanma Bravo, en el caso de que este último decida no agarrarse a su cláusula del contrato que le deja libre. En esta posición también podría jugar Meseguer, del filial. Con la llegada de Juanra ya serían cuatro para ocupar la misma posición de pivote defensivo. Para jugar en esta posición también estará Alberto Rodríguez, otro fichaje inminente, un jugador que milita en el Lorca FC y que también podría jugar como mediocentro, aunque es más ofensivo que los anteriores.

Iván Pérez es otro de los que están virtualmente fichados. Jugará de extremo por delante de Forniés, si el ilicitano se queda, mientras que la delantera, con Curto, Manel y Chumbi (a falta de la vuelta de Aquino), también está sobrecargada. Algar también tiene trabajo con los porteros; hay cuatro con contrato en vigor y solo uno es sub-23, aunque sus fichas son muy altas para el nuevo modelo de club que quiere ser el Real Murcia de aquí en adelante.