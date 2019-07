Algar choca con Charlie y Hugo Charlie Dean y Hugo Álvarez, en sendas fotos de archivo. / nacho garcía / agm Los centrales del Murcia piden una compensación por dejar el club y el director deportivo grana dice que «no hay dinero» SERGIO CONSESA MURCIA Viernes, 5 julio 2019, 02:50

La difícil situación económica que atraviesa el Real Murcia requiere una serie de esfuerzos por parte de los jugadores, tanto de los que vayan a seguir en el club como de los que decidan buscar una salida. Los Gálvez demostraron el verano pasado que el estado de las cuentas del conjunto grana no era una prioridad para ellos y firmaron contratos que han hipotecado al club, aunque ya no sigan al frente de la institución centenaria. De momento, futbolistas como Alejandro Santomé, David Forniés, Sergio Maestre y Manel Martínez han salido de la Nueva Condomina de manera más o menos rápida. Incluso Dani Aquino ha hecho las maletas con rumbo a Polonia dejando dinero por su traspaso. Sin embargo, hay dos futbolistas que tienen contrato para la próxima temporada y que están siendo un dolor de cabeza para Julio Algar. Son los centrales Hugo Álvarez y Charlie Dean, que tienen al murciano Joaquín Vigueras como representante.

90.000 euros al año

Hugo Álvarez es el futbolista con el contrato más alto en el Real Murcia. La temporada pasada era el segundo, por detrás de Aquino hasta que se fue en invierno, y su salario asciende a más de 90.000 euros anuales. El equipo grana no puede asumir el contrato del defensa, que acaba en junio de 2020, y le pide que se marche gratis renunciando por completo a sus emolumentos de la próxima temporada. El futbolista, por medio de su agente, ha trasladado al club la posibilidad de reducir su nómina en 40.000 euros y la posibilidad de prolongar un año más en función del número de partidos jugados.

El UCAM podría tentar a Hugo Álvarez, quien ya vistió de azulón en Segunda

El gallego ha sido un fijo en el once con Manolo Herrero, Javi Motos y Julio Algar en el banquillo y ha acumulado 34 partidos jugados durante la última campaña, todos ellos como titular. Uno de los equipos que podría estar interesado en contar con el central de 34 años si sale del equipo grana es el UCAM Murcia. Pedro Reverte lo tiene en su agenda, ya estuvo en el equipo universitario la temporada 2016-17 en Segunda División, y si consigue un acuerdo con el Real Murcia para que pague parte de su contrato sería más sencillo que jugara en La Condomina el próximo curso.

«Lo que no queremos es que se repita lo del año pasado y no poder pagar», dice Julio Algar

El futuro de Charlie Dean es otro de los temas pendientes. El director deportivo grana habló ayer de la situación del central tras la presentación de Antonio López y Alberto Toril: «Charlie está por la labor de salir, pero pide dinero para compensar su futuro contrato. Lo que pasa es que el club no está en disposición de dar dinero a ningún jugador, ni vamos a despedir a nadie. El que tenga contrato tiene que venir, lo que no queremos es estar en una situación como la del año pasado y no hacer frente a los pagos. Queríamos que jugadores como Forniés o Maestre se quedaran, pero somos conscientes de la situación». El central inglés renovó el verano pasado hasta junio 2021, después de aterrizar en Murcia en invierno procedente del Granada. Ha participado en la última campaña en 32 encuentros y marcó un gol.

La marcha de Forniés

Julio Algar comentó también la salida de David Forniés rumbo a Cartagena: «La intención del club era que el jugador se quedara bajándose el sueldo, pero cada uno tiene la libertad de irse, más allá de pensar si va a equipos cercanos como puede ser el Cartagena. Ellos hacen un esfuerzo por salir sin cobrar un euro y sin pedir nada de su contrato, y no estamos en disposición de decirles a los jugadores a qué equipo deben ir».

Otro de los futbolistas cuya presencia en el Real Murcia cuando empiece la Liga es un misterio es Chumbi. El delantero aguileño tiene una oferta sobre la mesa que desde el equipo grana califican como «importante» y que supone «un gran esfuerzo», pero todavía no han recibido respuesta y su nombre suena para el Cartagena que puede tener al '9' en el punto de mira. «No sé si podremos retener a Chumbi, pero lo que sí nos gustaría es que tanto él como otros a los que les hemos comunicado la situación nos respondieran sobre su futuro lo antes posible. No nos gustaría ser el segundo plato y que en caso de no poder salir entonces quieran quedarse», explicó Algar.

Aunque el Murcia había fijado un límite entorno a los 40.000 euros, el madrileño reconoce que «hay jugadores por los que se haría un esfuerzo. Un esfuerzo que no puede ser por ocho futbolistas, aunque los quisiéramos a todos. Chumbi sabe desde el primer día que contamos con él, es un buen jugador al que se le dio la oportunidad de venir aquí porque se confiaba en él y al final tiene que decidir como el resto».