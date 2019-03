Fútbol | Real Murcia Algar, tercer intento para no caer al abismo Julio Algar, en Cobatillas, junto a Manolo Mayordomo, preparador físico grana. / nacho garcía / agm Ni Herrero ni Javi Motos pudieron reconducir a un Real Murcia que empieza una nueva era y lo hace más cerca del descenso que del 'playoff' JOSÉ OTÓN Domingo, 24 marzo 2019, 11:35

A Julio Algar le hubiera gustado tener, para su estreno como entrenador del Real Murcia, a toda la artillería disponible. El madrileño iba a llegar al Murcia para trabajar en el despacho de cara a las próximas temporadas, pero se ha tenido que remangar y bajar al fango para que el Real Murcia no se vaya a Tercera División. Y para la primera batalla de las nueve que tiene por delante se tendrá que conformar con 15 jugadores del primer equipo (incluidos Juanma Bravo y Josema) y tres del filial, que tendrán que tapar el agujero que dejan Hugo Álvarez, Charlie Dean y Nahuel, que no estarán este mediodía en la ciudad deportiva del Granada. Algar deberá inventarse una defensa de garantías ya que no tiene a ninguno de sus dos centrales titulares disponibles, los dos únicos jugadores de la plantilla específicos para este puesto después de que Dani Pérez se fuera del club en enero.

Todo hace indicar que Armando, una vez más en esta temporada, ocupará un puesto en el centro de la defensa. Su acompañante podría ser Sergi Maestre o Antonio Escribano, jugador del filial que ya ha debutado con el primer equipo esta campaña. Además, este defensa de 22 años, que llegó al equipo grana al comienzo de la pasada campaña procedente del UCAM, ya jugó 90 minutos con el primer equipo en la Copa del Rey, en el duelo de ida que enfrentó al Real Murcia de Salmerón con el Barça de Valverde en la Nueva Condomina y que acabó 0-3.

El resto del once también es una incógnita, aunque Mackay y Forniés parecen fijos atrás, igual que Miñano en la medular o Chumbi arriba. De hecho, el delantero aguileño ya jugó en la campaña 2016-17 25 partidos a las órdenes del madrileño en el Lorca e hizo 13 goles en este periodo. Para completar la lista de 18, además de a Escribano, Algar ha citado también a Víctor Meseguer y Pablo Martínez, otro central que podría ayudar en defensa en caso de necesidad.

El equipo grana, sin sus dos centrales titulares convocados, visita al filial del Granada, conjunto que ha recobrado el pulso en las últimas semanas

La llegada de Algar es la última bala del Consejo de Administración de Almela para intentar cambiar la cara de un equipo que poco a poco va dilapidando el colchón que tenía respecto a los puestos de descenso. La de este mediodía es la primera final de verdad para los murcianos por eludir la parte baja. Si el equipo grana vence podría separarse hasta en once puntos del Villanovense, cuarto por la cola, que visita el Cartagonova. Pero si pincha otra vez, y ya serían diez consecutivas, estará mas cerca del infierno que nunca.