Almela pide comprensión

«Desde que hemos entrado no paramos de pagar deudas y cosas que vienen del pasado; han de darnos algo de margen»

El equipo grana, que ayer acudió a Villanueva de la Serena con 16 jugadores por la imposibilidad de fichar, pide comprensión a la Asociación de Futbolistas Profesionales: «Desde que hemos entrado no paramos de pagar, necesitamos que nos echen una mano. Si tenemos que quedarnos sin fichar, lo haremos», aseguró Almela en Villanueva.

José María Almela y Gabriel Torregrosa, presidente y vicepresidente del Real Murcia, se metieron entre pecho y espalda 16 horas de autobús para presenciar el choque del equipo grana ante el Villanovense. Y todo, a pesar de que la semana no será fácil en las oficinas de la Nueva Condomina por las denuncias de exjugadores granas que impiden al club fichar. Esta semana puede ser clave para que se pueda desbloquear el asunto tras varios días de negociaciones en los que no ha habido un acuerdo entre ambas partes.

«Estamos en negociaciones con los jugadores, hemos hecho la propuesta de pagar a los jugadores en dos veces, si no tendremos que pagarles en junio. La AFE tiene que hacerse cargo de que no podemos pagarlo todo de una vez ahora y tiene que echarnos una mano», asegura el presidente Almela, que tira un órdago a la Asociación de Futbolistas Españoles, que ha incitado a los exjugadores granas para que exijan todo lo que les debe el club en un solo pago. «La AFE intenta ayudar a los jugadores y piensa que presionando para que los futbolistas lo cobren todo los están ayudando, pero también tiene que ponerse en el lugar del club y ver qué es lo mejor para todos. Ojalá podamos llegar a un acuerdo y salir todos beneficiados».

El presidente del Real Murcia cree que su directiva está pagando los platos rotos del pasado: «Desde que hemos entrado no paramos de pagar deudas y cosas que vienen del pasado y de las que no somos responsables. Tenemos que ir solucionándolas poco a poco. Necesitamos un poco de comprensión, tienen que comprender que somos un club serio que quiere cumplir con todo el mundo. También con las administraciones públicas, que también lo estamos haciendo. Tienen que darnos un poco de margen porque queremos cumplir con todo el mundo».

El club grana, que solo cuenta con catorce fichas de la primera plantilla, tiene claro que no puede gastar todo el dinero que tiene en pagar todo lo que debe a un grupo de futbolistas con el que no cumplieron los anteriores directivos granas. El Murcia les ofreció pagarles el 50% de lo adeudado ahora y el resto dentro de 45 días, aunque solo Santi Jara y Elady aceptaron a retirar la denuncia: «Si nos gastamos todo el dinero en eso nos quedaríamos sin nada de dinero para el gasto corriente. Si tenemos que hacerlo así lo haremos, aunque no podamos fichar. Creo que la AFE y los jugadores van a reflexionar y vamos a poder llegar a un acuerdo; queremos que se den cuenta de que es mejor como nosotros lo planteamos», dice Almela.

El Palacio

El Murcia está pendiente de arreglar este asunto para comenzar a incorporar futbolistas para que no se repitan situaciones como la de ayer, cuando el conjunto grana se desplazó hasta Villanueva con solo 16 jugadores, dos menos de los que permite la normativa de la Federación. El club grana trabaja en la futura junta del 2 de febrero y en preparar escenarios alternativos ante un posible avalancha de accionistas: «Hemos pedido formalmente al Ayuntamiento poder disponer del Palacio de los Deportes» para una junta a la que tendrán acceso 6.300 accionistas.