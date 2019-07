Antonio López: «No tener continuidad ha hecho que me llegaran las lesiones» Alberto Toril y Antonio López, este miércoles, durante su presentación en la Nueva Condomina. / Alfonso Durán / AGM El Real Murcia también presentó este miércoles al delantero Alberto Toril, que se presentó como «un jugador alto que va bien por arriba» ANTONIO GIL BALLESTA Murcia Jueves, 4 julio 2019, 16:44

El Real Murcia quiere tener gran parte de la plantilla lista para el comienzo de la pretemporada. Será en menos de una semana, el 10 de julio, pero en la Nueva Condomina ya no hay ni un día de descanso. Este miércoles fue el turno de presentación para el delantero Alberto Toril y al central Antonio López. Ambos fueron presentados, como es habitual, por el director deportivo Julio Algar, que destacó «la proyección» y «técnica» del atacante y la «veteranía» del defensa, que puede sumar dentro del vestuario.

Ambos jugadores llegan para ocupar posiciones que aún están pendientes de salidas. Alberto Toril, de 22 años y procedente del Almería B. Se definió como un «delantero referencia que cada vez que esté dentro del campo se lo va a dejar todo por el Murcia». «Soy un jugador alto que va bien por arriba», concretó. Toril no se quiso marca objetivos de goles ni de minutos: »Es lo de menos, lo importante es que el Murcia haga un buen año». «Yo vengo aquí a trabajar».

El otro jugador presentado, Antonio López, es uno de los que cruzó el Puerto de la Cadena en los últimos días. Una de las dudas que rodea su fichaje son las lesiones. El de Puerto Lumbreras quiso restarle importancia y lo achacó a la «la inestabilidad, el año duro que he tenido allí». En especial, a la falta de minutos: «sí es verdad que cuando uno tiene una continuidad se repiten menos y en mi caso este año no he tenido». López es un perfil completamente distinto a Toril, por posición y trayectoria. El central va camino de los 30 y atesora una amplia carrera en la categoría, por lo que se perfila como uno de los veteranos de un vestuario joven. Esa expectativa no representa ningún problema para él: «Si tengo que tirar de experiencia por supuesto que voy tirar. De experiencia y de lo que haga falta».