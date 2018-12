Carlos Álvarez: «Me apena lo del Murcia porque le tengo un cariño especial» Carlos Álvarez, ayer, en La Redonda de Murcia. / javier carrión / agm El exdelantero grana, que acude mañana al que fue su estadio, asegura que «haber vestido aquella camiseta es un orgullo» ALBERTO GÓMEZ MURCIA Sábado, 1 diciembre 2018, 02:04

Carlos Álvarez (Oviedo, 1986) vuelve mañana a la Nueva Condomina. Lo hace con un Jumilla que llega en la tabla por encima del Real Murcia. A sus 32 años, decidió volver a la Región para estar más cerca de su novia, a la que conoció jugando en el equipo grana, con el que disputó 54 partidos en los que anotó 16 goles. Ahora, con los vinícolas, asume otro rol. Lleva 2 tantos en 11 encuentros.

-¿Cuál es el secreto de que le esté yendo tan bien al Jumilla?

-Entiendo que hay mucha juventud con los chicos de Inglaterra. Hay muchos sub-23 junto a un grupo veterano y se ha juntado un grupo humano muy bueno.

-¿Cómo se vive desde dentro el acuerdo suscrito entre el Jumilla y el Wolverhampton?

-Es una unión que está saliendo bien. Se ha aunado juventud y veteranía. Los jugadores de Inglaterra están rindiendo bien y por eso estamos en esta buena dinámica.

-¿Cómo es Leonel Pontes como entrenador?

-Ha sido segundo entrenador de Portugal y eso lo pueden decir pocos. Está haciendo un gran trabajo.

-¿Cuáles son las señas de identidad irrenunciables para el Jumilla en su juego?

-Tenemos el descaro de la juventud y el temple para saber dormir los partidos cuando nos interesa. Poseemos rapidez para hacer contraataques y contamos con muchas armas; por eso competimos muy bien en casa y fuera.

-Después de la buena racha que lleva el Jumilla, ¿en el vestuario sueñan con lograr algo más aparte de la permanencia?

-Lo que pasa es que, si pierdes dos partidos, te pones en el puesto catorce. Queda muchísimo. Si te descuidas un poco te toca mirar para abajo. El objetivo es ser cada vez mejor equipo e ir a más poco a poco. No es conveniente hablar de cosas mayores ahora mismo.

-¿Cómo está viendo el grupo IV esta temporada?

-El otro día decía en el vestuario que está todo tan igualado que en un partido puedes estar arriba y en otro abajo. Eso no pasa en otros grupos. Aquí la igualdad es máxima y todos los equipos compiten en todos los campos.

-¿Qué tiene que hacer el Jumilla para ganar este duelo en la Nueva Condomina?

-Tenemos que hacer un partido muy serio. El Murcia tiene jugadores de muchísima categoría y va a ser muy difícil ganarle, pero tenemos armas para hacer un buen partido e intentar vencer.

-El Murcia ha perdido tres de los últimos cuatro partidos, ¿eso les beneficia?

-Si vienen en buena racha es muy difícil y, si vienen en mala, estarán enrabietados. El Murcia es el Murcia y siempre es difícil. Nunca es fácil ir a la Nueva Condomina. Vamos a sacar lo nuestro. Ya hemos ganado al UCAM en La Condomina y empatado en Huelva contra el Recreativo. Hemos demostrado que podemos hacer grandes cosas.

-¿Qué opina del lío institucional en el que está instalado el Real Murcia las últimas temporadas?

-A mí personalmente me da pena lo que está pasando porque estuve allí y le tengo un cariño especial al club. Tengo ganas de que solo se hable de fútbol y se solucione todo. Da pena que un club tan grande esté pasando por eso. Al final la afición es la que siempre responde. Tanto yo como todo el mundo del fútbol queremos que la situación del Murcia se enderece.

-¿Qué es lo mejor y lo peor que recuerda de su paso por el Murcia?

-Lo mejor es haber jugado allí. A mí eso me ha marcado mucho, porque es un equipo muy grande y, cuando estás dentro, ves eso todavía más que desde fuera. Es verdad que yo me fui con una espina clavada porque el segundo año empezamos muy bien y acabamos de aquella forma con el despido de José Manuel Aira como entrenador. Me da pena recordarlo, porque no logramos el ascenso que tanto bien le hubiera hecho al Murcia, pero haber vestido la camiseta grana es un orgullo. Estoy muy agradecido al club y a la afición.

«No contaron conmigo»

-¿Por qué no siguió en el Murcia?

-Desde el club me comunicaron que iban a buscar otro perfil y no contaban conmigo. Mi idea era continuar. Es la verdad, pero decidieron seguir por otro camino y ya está. Nos dimos la mano y nos despedimos.

-¿Qué le atrajo del Jumilla para fichar por este club?

-El tiempo que he pasado en Murcia ha sido de diez porque es un sitio increíble. Comencé a salir con mi pareja cuando estaba jugando en el Murcia y eso tira mucho. Quería estar con ella más cerca. El Jumilla me ha dado la oportunidad de volver a la Región. Tengo muchas ganas de que llegue el partido. Respeto al Murcia, pero quiero ganar.

-¿La temporada le está yendo como esperaba?

-Empecé bien, logrando goles, pero ahora estoy asumiendo otro rol estando más en el banquillo y ayudando en los últimos minutos. Cuando vas cumpliendo años entiendes que estas cosas en el fútbol pasan. Tienes dos opciones: o te cabreas contigo y bajas los brazos o trabajas más y sacas lo mejor de ti. La segunda opción es claramente la mejor.

-¿Para esta temporada firma un ascenso a Segunda División del Real Murcia y una permanencia holgada del Jumilla?

-Firmaría por supuesto que ascendiese el Murcia y que el Jumilla se salvase, pero quedando lo más alto posible, porque tenemos equipo suficiente como para quedar distanciados de los puestos de abajo.