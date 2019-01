Fútbol | Real Murcia Aquino, a un paso del AEK Larnaca Dani Aquino. / Vicente Vicéns / AGM El jugador murciano, que podría hacer las maletas para viajar este domingo a Chipre, afirma que «hay un acuerdo verbal entre los dos equipos, espero que todo se arregle para unirme a mi nuevo equipo. A la afición solo puedo darle las gracias» JOSÉ OTÓN Sábado, 12 enero 2019, 14:36

Dani Aquino y el Real Murcia están a un paso de separar sus caminos hasta, al menos, el próximo verano. Según ha podido saber 'La Verdad' el club grana ha llegado a un acuerdo con el AEK Larnaca para ceder a su jugador hasta el próximo verano, pudiendo el equipo chipriota ejercer una opción de compra para las próximas temporadas. Por lo tanto, la situación está a punto de aclararse definitivamente y todo hace indicar que el futbolistas ya no vestirá más esta temporada la camiseta grana.

Por lo tento, Aquino, no estará, casi al cien por cien, mañana ante el Sanluqueño: «hay un acuerdo verbal entre ambos equipos. Estoy esperando que termine de arreglarse todo para unirme a mi nuevo equipo», asegura el jugador murciano. El club me ha pedido que juegue mañana pero yo ya no tengo la cabeza aquí. Es un acuerdo de cesión y hay que entender que hay compañeros que pueden ayudar más que yo. Lo importante es que termite bien esto. El club ha puesto facilidades y es lo mejor para mi familia y para mí. Tengo que darle las gracias al club y desear que se arregle todo lo antes posible», asegura el jugador.

Aquino se despide de la afición a falta de que se cierren los últimos flecos: «A la afición solo puedo darle las gracias por el respeto que me ha mostrado. Ya dije que no esperaba que me entendiera pero que esperaba que lo respetaran. Gracias a ellos se ha hecho esto realidad, me han puesto en el candelero. Me han ensalzado y no he merecido tanto halago. Solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que me dan. Ojalá sigan así, el Murcia no puede morir».