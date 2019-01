Fútbol | Segunda B Aquino: fin a la segunda parte Aquino se despidió de la afición grana el pasado 16 de diciembre, la última vez que pisó la Nueva Condomina. / javier carrión / agm El club grana recibirá 50.000 euros ahora y otros 120.000, si finalmente el equipo de Andoni Iraola se lo queda El Murcia llega a un acuerdo con el AEK Larnaca para la cesión del delantero, que pretende viajar a Chipre este mediodía JOSÉ OTÓN Domingo, 13 enero 2019, 08:24

Dani Aquino y el Real Murcia separan sus caminos. Por lo menos, hasta el próximo verano. El club grana ha llegado a un acuerdo en las últimas horas con el AEK Larnaca para ceder a su jugador hasta el próximo verano, pudiendo el equipo chipriota ejercer una opción de compra para las próximas temporadas una vez acabe esta cesión. Solo faltan los últimos flecos para que todo llegue a buen puerto después de cerca de diez días de negociaciones entre las partes. El jugador murciano, que tensó la cuerda con unas duras declaraciones en las que señaló directamente a Francisco Tornel, máximo accionista del club, y Pedro Cordero, director deportivo, sale del equipo grana solo unos meses después de su vuelta, cuando se convirtió en la bandera del inasumible proyecto de Gálvez.

«El club me ha pedido que juegue ante el Sanluqueño, pero yo no tengo la cabeza aquí». «El Murcia ha puesto facilidades y tengo que darle las gracias; es lo mejor para mi familia». «La afición me ha ensalzado y no he merecido tanto halago. Ojalá me entienda» Dani Aquino

Por lo tanto, Aquino no estará esta tarde ante el Sanluqueño, a pesar de que el club grana y Herrero querían que jugara este partido. «Hay un acuerdo verbal entre ambos equipos. Estoy esperando que termine de arreglarse todo para unirme a mi nuevo equipo», asegura el jugador murciano. «El club me ha pedido que juegue ante el Sanluqueño, pero yo ya no tengo la cabeza aquí. Es un acuerdo de cesión y hay que entender que hay compañeros que pueden ayudar más que yo. Lo importante es que termine bien esto. El Murcia ha puesto facilidades y es lo mejor para mi familia y para mí. Tengo que darle las gracias al club y desear que se arregle todo lo antes posible», asegura el atacante, que, de jugar esta tarde, podría correr el riesgo de lesionarse y ver como toda la operación se trunca al final.

Tras el adiós de Jesús Alfaro, Héber Pena, Dani Pérez, Álex Corredera y Migue Leal, Aquino se convierte en el sexto jugador en irse de la plantilla grana, que queda con cinco fichas de sénior libres y dos sub-23 y sin su máximo artillero con 8 goles. La operación de Aquino, que contaba con una ficha de 140.000 euros y que había recibido ya cerca de un 70% de la misma, le ahorrará al Real Murcia cerca de 50.000 euros de aquí al final (el jugador ha perdonado una mensualidad), además de otros 50.000 euros que pagará el club chipriota, que esta campaña ha jugado la Europa League. Si el cuadro que entrena el español Andoni Iraola decide quedarse con él, tendrá que desembolsar otros 120.000 euros.

Una espina clavada

La operación convence a los dos clubes y también a Dani Aquino, que se queda con un sabor agridulce porque le hubiera gustado despedirse de la afición del Real Murcia. El jugador murciano ha decidido mandar un mensaje de reconciliación a los seguidores del Murcia después de apostar por salir del club grana a media temporada: «A la afición solo puedo darle las gracias por el respeto que me ha mostrado. Ya dije que no esperaba que me entendiera, ha sido un palo, pero espero que respeten lo que he decidido. Gracias a ellos se ha hecho esto realidad, me han puesto en el candelero. Me han ensalzado y no he merecido tanto halago. La espinita que tenía clavada con ellos me la he sacado. Solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que me dan. Ojalá sigan así, el Murcia no puede morir».