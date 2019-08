Baño de realidad al primer envite Iván Pérez, el más entonado en el primer tiempo, intenta interceptar el balón. / LOF Estreno amargo del Murcia, que jugó un partido aceptable hasta que mostró sus defectos en la recta final SERGIO CONESA Lunes, 26 agosto 2019, 09:38

El Real Murcia aprendió en su debut en la Liga que los partidos duran noventa minutos y que de nada vale el trabajo realizado anteriormente si en apenas cinco dejas escapar una victoria que parecía cerca para el conjunto grana, que tenía el partido controlado. Pero un penalti absurdo de Kevin sobre el atacante local Seth acabó con el empate de Sergio González; además, el segundo tanto que supuso la derrota grana llegó precedido de un saque de banda en largo y un centro de Javi Pérez que nadie llegó a despejar en la defensa pimentonera y se coló en la portería. Una lección que el Real Murcia debe grabarse a fuego porque en la igualdad de la Segunda B, en la que pocos jugadores marcan diferencias, son los pequeños detalles los que deciden los partidos.

2 CÁDIZ B 1 REAL MURCIA El detalle El centrocampista JuanMa Bravo marcó ayer su segundo gol con la camiseta del Real Murcia. El primero lo logró el año pasado cotra el San Fernando Cádiz B: Arco, Iván Robles, Saturday, Momo, Franco, Sergio González, Duarte, Víctor Morillo (Javi Pérez, min. 79), Sergio Pérez (Chapela, min. 61), Jordi Tur y Seth. Real Murcia: Tanis Marcellán, Álvaro Rodríguez, Edu Luna, Julio Algar, Kevin, Manolo (Víctor Curto, min. 79), Juanma, Peque (Marcos Legaz, min. 64), Alberto Rodríguez, Iván Pérez (Juanra, min. 72) y Chumbi. Goles: 0-1, min. 36, Juanma. 1-1, min. 77, Sergio González. 2-1, min. 83, Javi Pérez. Árbitro: Alberola Rojas, del comité castellano-manchego. Auxiliado por Barroso Galán y Muñoz Méndez. Mostró tarjeta amarilla al local Momo y al visitante Álvaro Rodríguez. Incidencias: Jornada 1 del Campeonato Nacional de Liga de Segunda B en el grupo IV en el campo de El Rosal. Terreno de juego en buenas condiciones. eL PÚBLICO Mil aficionados del Real Murcia se desplazaron hasta el campo del filial del Cádiz para ver el encuentro en directo.

Las claves 1. Inicio dubitativo El arranque fue el normal para el estreno de un equipo muy renovado, con muchas imprecisiones. 2. Llega el gol El Murcia se asentó mucho más tras el gran tanto de Juanma Bravo, y tuvo más la pelota. 3. Final para olvidar El penalti descolocó a los granas, que se desajustaron en la recta final, encajando el segundo gol.

Adrián Hernández no sorprendió demasiado con la alineación para arrancar la temporada. De hecho, repitió casi por completo el once que jugó el último partido preparatorio la semana pasada en el Pinatar Arena contra el Villareal B. Chumbi e Iván Pérez, que se perdieron el amistoso por molestias físicas, fueron los únicos cambios en lugar de Álex Melgar y Marcos Legaz. Tanis, como se esperaba, ganó la batalla bajo palos a Lejárraga y no le tembló el pulso al técnico grana para apostar de inicio por Julio Algar junto a Edu Luna en el centro de la defensa, dejando a Armando en el banquillo. También apostó Adrián Hernández por el joven Alberto Rodríguez, que debutaba en la categoría y había dejado destellos de su calidad durante las pruebas veraniegas, en lugar de un segundo delantero como Víctor Curto u otro jugador joven, pero con más experiencia, como Legaz.

El partido arrancó con el filial del Cádiz mejor plantado sobre el terreno de juego de El Rosal. El viento era el protagonista en los primeros compases del duelo y el Murcia no acababa de plantarse bien en el campo en las primeras acciones, ante un equipo local que, sin destacar o crear peligro, sí parecía tener las cosas más claras. Poco a poco se fue estirando el cuadro visitante con detalles de Iván Pérez que demostraba que no le quemaba el balón en los pies y que tenía capacidad para encarar a los jugadores rivales, incluso con exceso de conducción en ocasiones. La gran baza del cuadro pimentonero era aprovecharse de que la dupla de centrales del Cádiz, formada por Saturday y Momo, dudaba cuando el Real Murcia se acercaba a la meta defendida por Arco.

Los granas deben aprender que en esta categoría los detalles marcan la diferencia El penalti motivó la desconexión de los de Adrián, que encajaron el segundo al momento

Golazo de Juanma

El guion del partido tuvo un giro inesperado con un golazo de Juanma Bravo en el minuto 36. El canterano grana recogió un balón muerto en la frontal del área y le pegó con todas sus ganas para hacer el primer tanto del curso y adelantar a su equipo. Imposible para el portero del filial del Cádiz, ya que el balón dio en el larguero antes de entrar a la portería. Un gran gol que le daba al Real Murcia la tranquilidad que necesitaba para asentarse en el campo de El Rosal. A partir de ahí llegaron los minutos de dominio visitante con más claridad, pero sin poder culminar o crear demasiado peligro sobre la portería contraria y dejar el encuentro casi sentenciado con un segundo gol.

Tras el descanso, el rumbo del encuentro no cambió demasiado. Incluso llegó la mejor ocasión para los pimentoneros en toda la segunda mitad, el balón le cayó dentro del área a Chumbi después de que Saturday se comiera el bote y el delantero aguileño mandó a las nubes la posibilidad de ampliar la ventaja en el marcador. Con el paso de los minutos Adrián Hernández metió a Marcos Legaz por Peque, que no tuvo casi protagonismo, buscando más verticalidad y presencia ofensiva para su equipo. No conseguía el Real Murcia pisar el área contraria con peligro, pero tampoco se sentía agobiado o veía peligrar el marcador. El filial gaditano no ponía en apuros a Tanis, que vivía el partido como un espectador más, pero precisamente ahí estaba el peligro de ese resultado, cualquier acción aislada o despiste podía costar puntos al equipo grana.

Y llegó el empate en una jugada en la que Chapela, que entró en la segunda parte, llegó a la línea de fondo, la puso atrás y Kevin derribaba al atacante Seth con un penalti tan absurdo como claro. Sergio González fue el encargado de lanzar la pena máxima engañando al portero grana y poniendo el 1-1. El golpe para el Murcia fue duro porque veía cada vez más cerca la victoria cuando faltaba menos de un cuarto de hora para el final, pero lo peor estaba por llegar para los visitantes.

El segundo tanto del Cádiz demostró que el equipo grana se fue totalmente del partido con el empate. En un centro de Javi Pérez, tras un saque de banda en largo, la defensa grana se quedó petrificada y el balón se coló dentro de la portería ante la inacción de la zaga y del portero del Real Murcia. Chapela intentó empujarla en la línea de gol, pero no era necesario porque el balón ya estaba dentro. El Murcia intentó en los minutos finales con Chumbi y Curto salvar un punto, pero ya era demasiado tarde y la desconexión costó tres puntos en el arranque de la Liga.