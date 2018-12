El billete de Compagnucci, otro problema para Herrero

Manolo Herrero tendrá que recomponer su línea defensiva para el encuentro de este mediodía contra el Malagueño, ya que no podrá contar hoy con Charlie Dean por sanción. Además tendrá la duda de Hugo Álvarez hasta el final, aunque todo indica que podrá jugar. En el peor de los casos no dispondrá de su pareja de centrales titulares y estará obligado a tirar de Dani Pérez y Armando. Además de Charlie Dean, el técnico jienense no podrá contar con Josema, uno de sus futbolistas más en forma. Héber Pena o Julio Delgado podrían sustituir al canterano. Una de las grandes noticias es la vuelta de Curto, que no juega desde el pasado 3 de noviembre ante el Granada B.

El que tampoco estará hoy sobre el césped será Lucio Compagnucci, que no tiene tramitada su ficha por la deuda que mantiene el club grana con la Federación Murciana. Aunque el Murcia quiere solucionar ya este asunto, el argentino podría no jugar con los granas hasta después del parón navideño. El equipo de Herrero juega el próximo sábado 22 de diciembre en Melilla, pero Compagnucci sacó un billete para volver a su país para el día 21. Tras tantos meses de espera y sin cobrar, el jugador ha asegurado al club que no tiene intención de cambiar su billete, una operación que cuesta 600 euros y que deberá pagar el Murcia si quiere contar en Melilla con el mediocentro.