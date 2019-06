Camacho apunta a nuevo embajador del Real Murcia José Antonio Camacho. / javier carrión / agm La directiva podría satisfacer así un viejo anhelo de Tornel: utilizar la figura del ciezano como bandera de la entidad más antigua de la Región EFE y JOSÉ OTÓN Domingo, 23 junio 2019, 02:11

José Antonio Camacho, entrenador de Cieza que en su día fue seleccionador español y técnico del Real Madrid, está cerca de ser nombrado embajador del Real Murcia, club centenario. Un cargo representativo que ya utilizan la Liga de Fútbol Profesional y grandes clubes europeos del nivel del Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid y la Juventus en Italia, y que podría potenciar la imagen del Murcia en el exterior.

«Mi voluntad es la de colaborar con el Real Murcia y tendrá que ser bajo una fórmula que nos permita a todos estar cómodos y hacer de esa relación algo útil. En estos momentos yo no me puedo comprometer a una dedicación profesional en cargos de responsabilidad precisamente por los propios compromisos profesionales que tengo e incluso por alguna posible oferta que puede llegar para entrenar. Hay que buscar otras fórmulas porque lo que sí está muy clara es mi predisposición a colaborar con el club de mi tierra, algo que nunca he ocultado, sino todo lo contrario», expone Camacho. El exseleccionador de equipos nacionales como el de España, China y, más recientemente, Gabón admitió el pasado viernes que ser embajador del Real Murcia es una opción, un asunto que puede cristalizar en solo cuestión de días.

«A mí me parece una excelente idea y está en la línea de lo que venimos hablando con Camacho en los últimos meses. Él nos puede ayudar mucho aportando su prestigio y a la hora de estrechar lazos con clubes de primera fila de cara a acometer fichajes y cesiones. De hecho, hemos quedado para vernos y concretarlo la semana próxima» dijo Francisco Tornel, máximo accionista del conjunto grana, al término de la tertulia-coloquio 'La Luz', dirigida por el periodista José Antonio Ruiz Vivo y en la que el ciezano fue agasajado por los dirigentes granas.

Raúl, Ronaldo, Guerrero, Figo y Ronaldinho, entre otros, ya han ejercido este cargo en otros clubes

Camacho habló de «sembrar para luego recoger» en relación a la idea de hacer una plantilla más murciana, un aspecto importante para un club que vive malos momentos en lo deportivo, con el equipo alejado del fútbol profesional; y en lo económico, al estar inmerso en una acusada crisis financiera desde hace años. «Todos debemos tener claro que esto no es apostar y acertar. Primero hay que sembrar para luego recoger».

Jugadores de la talla de Raúl, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Figo, Fernando Redondo, Julen Guerrero, Ronaldinho, Rivaldo, Arbeloa, Kluivert o Marc Overmars han desempañado un papel similar en equipos como el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de Turín, entre otros, que viene a potenciar la imagen de la entidad o el asesoramiento en determinadas materias, así como la relación entre club y plantilla. Una figura por la que ya han optado estamentos de primer nivel en el mundo del fútbol y a la que el Real Murcia quiere sacar provecho.

598 abonados

Apenas ha cumplido una semana de vida pero ya comienza a carburar. Se trata de la campaña de abonos del club 2019-20, que ya cuenta con 598 fieles inscritos y que, a diferencia de años anteriores, no tendrá fichajes mediáticos ni grandes desembolsos a los que el club no pueda hacer frente más tarde. La semana que arranca mañana puede ser definitiva para el despegue de la campaña si el club cumple con los pagos a la AFE (deudas con la actual plantilla y antiguos jugadores) antes de los últimos días de junio, un hecho insólito en la reciente historia grana en la que los aficionados tenían que esperar hasta el final para saber si su equipo era capaz de cumplir con los pagos pendientes y no descender de categoría. Los abonos se pueden comprar tanto en la tienda que ha abierto el club en la Galería de Santo Domingo, en pleno centro de Murcia, como en la puerta 0 de la Nueva Condomina, lugar más cómodo que las taquillas del estadio.