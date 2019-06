El Castellón y el UCAM esperan a que Maestre deshoje la margarita Maestre. / Vicente Vicéns/ AGM El Murcia se lo quedaría si rebaja su sueldo, pero es uno de los jugadores con más cartel en el mercado de la Segunda División B JOSÉ OTÓN Miércoles, 19 junio 2019, 01:29

Es uno de los futbolistas de la plantilla del Real Murcia con más potencial y de los que mejor rindieron la temporada pasada. Sobre todo en la primera parte del curso 2018-19, en el que demostró personalidad y carácter en el centro del campo del conjunto grana. Al final se contagió de la falta de intensidad de sus compañeros y de la pésima segunda vuelta de Liga que hizo el Murcia, donde ya no pudo brillar como al principio. No obstante, acabó jugando 35 partidos de Liga y uno de Copa del Rey, llamando la atención de muchos de los equipos de la categoría.

De hecho, uno de ellos, el histórico Castellón, se ha fijado en él y lo quiere en su plantilla para el próximo ejercicio. El conjunto blanquinegro salvó la categoría con apuros pero quiere edificar un nuevo proyecto para mirar un poco más arriba. Por eso quiere a Maestre, que conoce de sobra el grupo III, tras militar en el Badalona, Cornellá y Olot antes de recalar en el Murcia. A pesar de estar a gusto en la ciudad, este barcelonés de 28 años sabe que tendrá pocas oportunidades más de llegar al fútbol profesional y que en el nuevo proyecto grana es más importante la estabilidad económica que apostar por un ascenso rápido.

Si lo de Castellón no llega a buen puerto, el UCAM de Pedro Reverte también está al acecho, aunque sabe que no puede apostar tan fuerte como el club castellonense. Otro de los jugadores granas que tiene Reverte en su agenda es Hugo Álvarez, aunque el central gallego, que ya estuvo en el equipo universitario, no es tan del agrado de los propietarios del club azulón.

Primeros amistosos

El Real Murcia planea arrancar la pretemporada entre la segunda y la tercera semana de julio, aunque ya comienza a cerrar algunos amistosos. Como el que jugará el día 23 de julio frente al Levante, de Primera, en el Pinatar Arena. El UCAM Murcia, por su parte, ya tiene cerrados dos: el 27 de julio contra el Elche, de Segunda, en La Condomina, y el 14 de agosto contra el Valencia Mestalla en el recinto pinatarense propiedad de Mariano Sánchez.