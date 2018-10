El 'casting' de Herrero para suplir a Alfaro

El entrenador del Real Murcia, Manolo Herrero, compareció el domingo pasado en la sede de prensa del estadio municipal de Marbella con el rostro bastante serio. Al margen de los impagos que sufren, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, y de no haber podido lograr el triunfo en tierras andaluzas, el preparador de Jaén estaba preocupado por la lesión que sufrió Jesús Alfaro. «Es un jugador muy importante para nosotros», dijo el entrenador grana.

Finalmente, la gravedad de la dolencia del extremo sevillano fue menor de lo que parecía en un primer momento, tras las exploraciones a las que se sometió el futbolista. Cuando la inflamación en la articulación se rebajó, el jugador se sometió a una resonancia magnética que arrojó como resultado un esguince del ligamento lateral, lo que se traduce en un periodo de baja de unas seis semanas, por lo que Alfaro no podrá volver a jugar con el Real Murcia hasta diciembre.

El miércoles, el futbolista cedido por el Real Zaragoza, comenzó a trabajar en el gimnasio para volver cuanto antes, pero hasta que eso suceda Herrero deberá recomponer su once titular para suplir al sevillano.

«A no cobrar no se acostumbra nadie, en esta plantilla nadie es millonario» | «Me preocupa que el campo se estropee porque no se ha hecho todavía la resiembra y va a peor» Herrero, Entrenador del Murcia