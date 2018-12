Otra chapuza de los Gálvez resuelta Compagnucci, en un entrenamiento. / javier carrión / agm El Real Murcia paga a la Federación y desbloquea la ficha de Compagnucci, que llegó en verano y no ha podido debutar ALBERTO GÓMEZ MURCIA. Domingo, 30 diciembre 2018, 08:29

El Real Murcia ha tramitado esta semana el alta de su jugador Lucio Compagnucci. El futbolista argentino, cuyo fichaje oficializó el equipo grana el pasado 30 de agosto, no ha podido debutar hasta la fecha, sin embargo, porque su inscripción estaba bloqueada a causa de la deuda que mantenía la entidad que ahora preside José María Almela con la Federación Murciana. Los pimentoneros adeudaban a este órgano 67.000 euros que los Gálvez no pagaron y eso tenía bloqueado el trámite de la ficha de Compagnucci.

El Consejo de Administración del Murcia acordó con José Miguel Monje Carrillo, presidente de la Federación, abonar de forma inmediata unos 22.000 euros, un tercio del total de la deuda que debían afrontar los granas, y ofrecer garantías para el pago de lo que quedaba pendiente. Para ello, el club murcianista y la federación establecieron un calendario de pagos que ha surtido efecto, ya que la deuda está totalmente saldada.

Con la ficha de Compagnucci activada, el Murcia tiene ocupadas las seis plazas para jugadores sub-23 de las que dispone, ya que al margen del argentino, también se encuentran en la plantilla Tanis, Migue Leal, Juanma Bravo, Corredera y Julio Delgado. Por contra y, tras hacer oficial el viernes la marcha del extremo Jesús Alfaro, la plantilla pimentonera cuenta en la actualidad con 20 integrantes y tiene libres dos fichas de sénior. Además, los jóvenes Josema y Nahuel tienen ficha con el Imperial, pero están plenamente en la dinámica del primer equipo que dirige Manolo Herrero.

Compagnucci se suma al ramillete de pivotes para el centro del campo que tiene el Murcia. Al margen del argentino, también están en el plantel murciano Armando, Sergio Maestre, Juanma Bravo, Álex Corredera y Miñano. Herrero ya advirtió en septiembre de la saturación que tiene el equipo en esta demarcación cuando argumentó que «hombre, hay muchos. La verdad es que el año no va a ser fácil para esos jugadores. Utilizo a dos o tres para ese puesto, por lo que la competitividad va a ser grande. Eso es buena señal, porque el que juegue va a tener que estar a buen nivel». El técnico andaluz, que tiene en mente darle minutos a Compagnucci a partir de enero, se desmarcó inicialmente de su contratación. Señaló que «es un fichaje del club. No le conozco y no puedo dar una opinión porque no voy a decir algo que no me voy a creer ni yo, así que prefiero callarme».

Internacional sub-20

El jugador aterrizó en la Nueva Condomina de la mano del representante de futbolistas murciano Quique Pina. En febrero cumplirá 23 años y tiene experiencia en las máximas categorías de Argentina y Chile en equipos como Vélez Sarsfield, Atlético Huracán y San Luis, su último club antes de llegar a Murcia. También sabe lo que es triunfar con las escalas inferiores de la selección argentina. En 2013 ganó el Campeonato Sudamericano sub-17 y en 2015 se alzó con el mismo torneo en categoría sub-20. También disputó el Mundial sub-17 en 2013.

El director deportivo del Murcia, Pedro Cordero, confirmó durante su presentación en el cargo que contaba con Compagnucci de cara a la segunda vuelta de la temporada. Varios clubes se han interesado por su situación. Su nombre se llegó a vincular al UCAM. Los universitarios buscan en el mercado un pivote para el centro del campo, tal y como ha llegado a confirmar su director deportivo, Pedro Reverte.