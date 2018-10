Bruno Herrero: «Choca ver cómo el Murcia, con la deuda que tiene, gasta tanto dinero en plantillas» Bruno Herrero, exjugador del Real Murcia en las filas del San Fernando. / rafa francés El centrocampista andaluz, que dice que en el club grana se formó «como persona y como futbolista», apuesta por el ascenso de los granas ALBERTO GÓMEZ MURCIA Viernes, 5 octubre 2018, 03:46

Entre 2006 y 2010 Bruno Herrero (Jerez de la Frontera, 1985) militó cuatro temporadas en el Real Murcia. Formó parte de la última plantilla que logró el ascenso a Primera División y también del plantel que sufrió el traumático descenso a Segunda B en Gerona. En total, disputó 92 partidos con los granas en la máxima categoría y en Segunda. Anotó 13 goles y se considera «un murcianista más». El domingo visitará la Nueva Condomina con el San Fernando, un equipo humilde que en los últimos años siempre exige mucho a los granas.

-¿Cómo afronta el San Fernando el partido de esta semana contra el Murcia?

-Con la autoestima por las nubes porque, al igual que el Murcia, venimos de ganar en la jornada anterior. Será un partido de valientes porque los dos vamos hacia arriba y somos equipos que jugamos al ataque y buscamos la victoria. Cada uno intentará ganar con sus armas.

-¿Cómo es el San Fernando que veremos el domingo en la Nueva Condomina?

-Somos un equipo pesado en el que todos corremos. Tenemos claras las ideas. Sabemos a lo que jugamos. No somos los más vistosos, pero somos correosos y damos mucha guerra.

-¿Cuál es el objetivo del San Fernando para esta temporada?

-Somos un club humilde y está claro que nuestro primer objetivo es la permanencia, pero somos ambiciosos y no vamos a descartar estar arriba si podemos.

-¿Cómo se encuentra en este arranque de temporada?

-Estaba muy bien. Jugando todos los minutos y con muy buenas sensaciones en el campo, pero la semana pasada en el entrenamiento tuve unas molestias que me hicieron parar la última jornada. Son molestias leves, que no me deben dar mayores problemas.

-¿Podrá jugar el domingo?

-Yo creo que sí. Voy a intentar estar. Es casi seguro.

-¿Qué se comenta en San Fernando del Real Murcia?

-Sabemos que es un equipazo hecho para ascender, a diferencia de nosotros. Tiene uno de los mayores presupuestos. Por nombres y presupuesto es muy buen equipo. Ahora lo tienen que demostrar dentro del campo, pero nosotros vamos a dar mucha guerra.

-¿Cómo puede el San Fernando hacerle daño al Murcia?

-Hacemos una buen presión para robar en campo contrario y atacar. Buscamos atosigar al contrario. Intentaremos correr más que ellos y estar acertados en el los últimos metros.

-¿Cree que el Murcia es el máximo favorito para acabar siendo campeón de grupo?

-No lo sé. El primero tiene que ser muy regular. No conozco todavía tanto al Murcia como para saberlo. Entre los candidatos está seguro. Acabará seguro entre los dos o tres primeros.

-¿Qué otros equipos del grupo le están gustando?

-Creo que el Melilla tiene un equipazo. Su campo es un fortín y el viaje siempre es incómodo. Allí siempre es difícil ganar. Me gustan también el Murcia y el Cartagena, aunque el Efesé tiene que espabilar. Si no tendrá imposible ser primero. El Melilla y el Murcia estarán arriba seguro.

-¿Qué recuerdos tiene de su etapa como jugador del Real Murcia?

-Fue una etapa maravillosa. Sobre todo la primera, con el ascenso a la máxima categoría. Después pasamos unos buenos años en Segunda. Fue una etapa de aprendizaje muy importante. Le tengo mucho cariño a la ciudad y a los murcianos. Allí estudié en la universidad y me formé como persona y como futbolista.

-Como jugador del Murcia vivió un ascenso a Primera y un descenso a Segunda B...

-La temporada del descenso todo salió mal desde el principio hasta el final, y encima se produjo de una manera muy cruel en Gerona. Son las cosas que tiene el fútbol. Unos años tienes más suerte y otros todo lo contrario, como pasó en mi despedida del Murcia. Allí he vivido de todo y de todo he aprendido y crecido como persona.

-¿Cómo se ve desde fuera todo el lío institucional que rodea al Real Murcia?

-Lo vivo desde dentro porque me considero un murcianista más. Es todo muy convulso porque es duro ver a un club con tanta deuda y a la vez que siempre está arriba y peleando por ascender y gastándose un dineral en plantillas. Eso choca un poco. El Murcia tiene la capacidad de crear ilusión y dinero para ser grande. Está teniendo mala suerte porque no sale de Segunda B y es una división que no da rendimientos económicos. Espero que pueda subir y a partir de entonces pueda crecer como entidad e ir reduciendo la deuda que tiene. Es un equipo que tiene que estar como mínimo en Segunda y ojalá pronto pueda llegar a Primera y volver a ilusionar a toda su afición, que es fantástica.

-¿La afición del Murcia es de las mejores que ha tenido a favor a lo largo de su carrera?

-Sí. Allí viví el estreno de la Nueva Condomina y la gente lo acogió con muchísima ilusión. Es un pedazo de estadio diseñado a medida para la afición que tiene el Murcia. Tengo amigos murcianistas que son una maravilla. He vivido partidos animando en la grada y eso es un lujo muy grande. Es de las mejores aficiones que he conocido de los equipos de España en los que he jugado.

-¿Firmaría para esta temporada una permanencia holgada para el San Fernando y el ascenso a Segunda para el Murcia?

-Vamos a ver. Sí y no. La parte del Murcia te la firmo ya, pero la del San Fernando no porque nosotros vamos de humildes, pero somos ambiciosos. Esta temporada con el San Fernando huelo algo ilusionante y creo que podemos estar arriba.