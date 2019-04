Fútbol | Derbi regional Chumbi: «El balón de Josema es una declaración de amor» Chumbi celebra el gol del empate contra el Cartagena. / Vicente Vicéns / AGM El delantero grana explica que «está mostrando su mejor versión de la temporada» SERGIO CONESA Cartagena Domingo, 7 abril 2019, 23:17

Chumbi fue el gran protagonista del Real Murcia en el Cartagonova tras marcar el tanto del empate. «El balón de Josema es una declaración de amor. Yo lo único que hago es empotrarme con el balón, no lo he visto entrar pero he escuchado los gritos de gol», indicaba tras el partido.

Sobre si es el jugador que está dando un mejor nivel en el equipo, el delantero aguileño respondió que «todos estamos dando un paso al frente, pero a mí se me compara con meses anteriores en los que me costaba encontrar el ritmo. Estoy mostrando mi mejor versión de la temporada pero tengo que ir a más y demostrar que soy válido para estar aquí el año que viene».