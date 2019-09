Fútbol | Real Murcia Una cita que reabre heridas del pasado Eddy pugna con el jugador del Córdoba Juanlu, en el partido disputado en el Nuevo Arcángel el 11 de junio de 2014. / lv El Murcia visita mañana el Nuevo Arcángel, campo en el que disputó en 2014 la ida de las semifinales del 'playoff' a Primera antes de descender a Segunda B en los despachos SERGIO CONESA MURCIA Viernes, 6 septiembre 2019, 02:51

Cuando el Real Murcia salte mañana al césped del Nuevo Arcángel de Córdoba, la mente de todos sus aficionados viajará hasta junio de 2014 de manera inevitable. Los murcianistas recordarán que antes de esta travesía, que ya va por seis años en el desierto de la categoría de bronce del fútbol español, estuvieron a punto de tocar el cielo. Sin apenas tiempo para asimilarlo, pasaron de luchar por el ascenso a Primera División a viajar hasta Ferrol, exiliados en el norte y con un equipo hecho a toda prisa, para intentar volver a Segunda. Nunca lo han olvidado, pero sí han intentado que esa herida se cierre y que aquel verano en el que se confirmó el descenso a las puertas de la Liga de Fútbol Profesional quede atrás como si nunca hubiera existido.

Sin embargo, en las camisetas granas será imposible no ver un once formado por: Casto, Molinero, Truyols, Mauro Dos Santos, Álex Martínez, Toribio, Dorca, Eddy Silvestre, Wellington Silva, Saúl y Kike García. Por supuesto, en el banquillo visitante Julio Velázquez dirigirá al equipo que formó el Chuti Molina como director deportivo. Aquel partido acabó con empate a cero, con Truyols salvando bajo palos el gol del Córdoba.

El partido de vuelta en la Nueva Condomina no pudo empezar mejor con el penalti sobre Eddy, pero falló Saúl y en la siguiente jugada marcó el exgrana Pedro para los andaluces. Empató Wellington Silva con un golazo que puso al Murcia a un gol de la final por el ascenso. Pero de nuevo, cuando mejor parecía el partido para los granas, Raúl Bravo, de cabeza, hizo el 1-2 definitivo. Supo la afición grana, pese al golpe, valorar el gran año de aquel equipo que en verano solo pensaba en salvarse y despidió a los suyos entre aplausos. Lo que no sabían en ese momento es todo lo que tenían que sufrir durante las siguientes semanas.

Julio Velázquez Extécnico grana

«El objetivo era la permanencia y lo que logramos fue histórico»

Julio Velázquez recuerda esa campaña en el equipo pimentonero como una gran experiencia: «Arrancamos con el objetivo de la permanencia y conseguimos entre todos un año histórico, no solo a nivel de resultados, también por lo que transmitíamos sobre el terreno de juego. Nos quedamos muy cerca del ascenso a Primera». El técnico reconoce que le tiene «mucho cariño al club, a la ciudad y a una de las mejores aficiones, como para mí es la del Real Murcia. Ahora, viendo desde la distancia que el equipo compite en Segunda B me da pena porque el club merece estar, sí o sí, en el fútbol profesional y, desde mi punto de vista, en Primera».

Saúl Berjón fue uno de los mejores futbolistas de ese curso, aunque algunos solo lo recuerden por fallar el penalti. Marcó 6 goles y dio 20 asistencias: «Sigo desde la distancia al Real Murcia y compré acciones. Fue un año espectacular y la pena fue no culminarlo con el ascenso a la máxima categoría. No le he dado vueltas a aquel penalti, me tocó tirarlo y por desgracia fallé. No tuve otra opción más que mirar para adelante y seguir».