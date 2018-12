El club recibe las denuncias de los futbolistas del pasado curso Los jugadores con contrato de los que prescindió Toni Hernández, tampoco han podido cobrar los pagarés que les entregó Gálvez JOSÉ OTÓN Martes, 18 diciembre 2018, 02:50

La nueva junta directiva del club grana no para de llevarse sorpresas. La última, las denuncias de los jugadores que el pasado verano tenían contrato en vigor y con los que Toni Hernandez decidió no contar, pese a su buen rendimiento. Es el caso de futbolistas como Elady, Pedro Martín, David Mateos y Santi Jara, entre otros, que firmaron su rescisión antes los anuncios de recortes del director deportivo valenciano, y que pusieron su grano de arena para ayudar al club renunciando al año (2018-19) que tenían firmado.

Además y, para no hacer daño al Murcia de cara al mercado del pasado verano, aceptaron cobrar, a través de pagarés, los emolumentos pendientes de la temporada 2017-18 en la que los Gálvez dejaron sin pagar los últimos meses. Eso sí, a la hora de ir a cobrar esos pagarés, muchos de ellos con fecha 20 de septiembre, estos futbolistas se encontraron con que estos no tenían fondos, con lo que no han tenido más remedio que denunciar al club grana de cara a este mercado invernal. En total y, si no llega ninguna más en las próximas horas, el Murcia ha recibido 150.000 euros de denuncias a través de la AFE que ya están en manos de los nuevos directivos.

La cifra 150.000 € es el montante de las denuncias que ha recibido el Murcia de la campaña pasada y que el club tendrá que resolver antes del 31 de enero, si quiere fichar. A esta cantidad habría que sumar las de los jugadores de la actual plantilla que han presentado denuncias por las nóminas de este año, hasta que no cobren y las retiren.

Lo curioso y perjudicial para el club es que futbolistas como Elady, Santi Jara, Pedro Orfila y Pedro Martín, con los que contaba Herrero, cobraban cantidades muy inferiores a las que después pactó Toni Hernández con futbolistas como Aquino, Alfaro y Hugo Álvarez, entre otros. Además, los jugadores que salieron del Murcia han reforzado a posibles rivales del club grana en la lucha por el ascenso a Segunda.

Como al Cartagena, donde entre Elady y Santi Jara ya han marcado 9 goles, o al Lleida, líder del grupo III, equipo en el que Pedro Martín ya ha marcado esta temporada 12 goles en 16 partidos. Más sangrantes aún parecen los casos de Álex Ortiz (despedido por Deseado Flores en el mercado invernal del pasado curso) y Biel Ribas, que también fue despedido a pesar de tener un año más de contrato y que ha ganado el juicio en el Juzgado de lo Social que ha condenado al club grana a pagar 107.000 euros al portero balear.

Reclamaciones de este año

Además de los jugadores que militaron en el Real Murcia la pasada campaña y han denunciado las cantidades que no cobraron del ejercicio anterior, gran parte de los miembros de la actual plantilla también han denunciado el impago de los meses de septiembre, octubre y noviembre. El club, que ultima la ampliación de capital, piensa pagar las nóminas en los próximos días.