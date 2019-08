Fútbol | Real Murcia El club recupera la explotación íntegra de la tienda del estadio A la entidad solo le pertenecía el 17% de los ingresos por la venta de sus productos: «Había trimestres en los que no ganábamos nada» JOSÉ OTÓN Lunes, 19 agosto 2019, 09:33

La directiva grana ha solucionado otro de los asuntos enredados que dejó Víctor Gálvez encima de la mesa. Teniendo contrato en vigor con la marca deportiva Umbro, que se iba a encargar de las equipaciones granas para tres años, el oriolano firmó un contrato paralelo en nombre del Murcia con la firma danesa Hummel. Cuando el grupo de Almela destronó a Gálvez, tuvo que solventar el entuerto y pagar una indemnización a la primera de 90.000 euros.

Todo este asunto hizo que el Murcia se retrasara en el pedido de las nuevas equipaciones para la campaña 2019-20. En vez de hacerlo el pasado mes de noviembre o diciembre -la costumbre es realizar la gestión en mitad de la temporada anterior para tenerlas disponibles en verano-, el club grana no puedo encargarse de la nueva camiseta hasta el pasado mes de junio, lo que ha hecho que, a falta de una semana para el inicio de la Liga, la plantilla no tenga su nueva vestimenta. Además de la duplicidad de contratos con Umbro y Hummel, la directiva que ahora preside Tornel también ha tenido que solucionar, por medio de Paco Martínez Rivas, uno de los miembros del área económica, el problema de la tienda oficial del club, de la que el Murcia solo se llevaba el 17% de los beneficios 'gracias' a la gestión de Toni Hernández, encargándose, además, de los gastos de personal de la misma. «Había trimestres en los que no ganábamos nada. Hummel tenía arrendada la explotación a una tercera empresa, haciéndolo todo más difícil», asegura Martínez Rivas.

El miércoles

La nueva camiseta del Murcia tiene un diseño más clásico y desaparece parte del color blanco

Tras la renegociación con Hummel de las condiciones, dicha marca y el Real Murcia llegaron a un acuerdo y la entidad gestionará al cien por cien la tienda a partir de esta semana, en la que venderá las nuevas equipaciones y complementos para la campaña 2019-20. El club espera que hoy llegue a Elche el primer pedido de nuevas equipaciones, que serán presentadas el miércoles, si nada se tuerce, y que estarán disponibles al mismo tiempo en la tienda grana. «Hummel nos aseguró que para el primer partido de la Liga las equipaciones estarían aquí. Están dispuestos a ayudarnos», dice Martínez Rivas.

La camiseta tendrá un diseño más clásico y el color grana estará más presente en detrimento del blanco, que el pasado curso ocupó las mangas. El pantalón de la primera equipación será blanco, igual que las medias, mientras que solo habrá una vestimenta alternativa que permitirá diferentes combinaciones con la primera.