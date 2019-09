FÚTBOL | REAL MURCIA Competición archiva la denuncia por presunta alineación indebida del Cádiz B Momo Mbaye, con el pelo tintado, en el partido entre el Cádiz B y el Real Murcia. / LOF El Real Murcia recurrirá al Comité de Apelación porque Mbaye «también ha sido inscrito en la Premier inglesa como jugador del Watford» SERGIO CONESA Murcia Jueves, 5 septiembre 2019, 01:26

Los tres puntos de la primera jornada que el filial del Cádiz consiguió sobre el césped seguirán en el casillero del equipo gaditano, al menos de momento. Esa es la decisión que tomó ayer la juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que comunicó a ambos equipos al archivar la denuncia del club grana por una posible alineación indebida del central Momo Mbaye del Cádiz B. Entiende Carmen Pérez, la mencionada juez, que el futbolista «figura inscrito con licencia de jugador profesional en el Cádiz CF, de Segunda División B, desde el 14 de agosto. Igualmente, el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del jugador está en poder de la Federación Española desde el pasado 13 de agosto».

Así las cosas, Carmen Pérez refleja en su resolución que «no nos encontramos ante un supuesto de alineación indebida» y la juez acuerda «el archivo de la reclamación».

De esta manera, el conjunto grana sigue con un punto de seis posibles en la clasificación y viajará a Córdoba para medirse al equipo andaluz en busca de la primera victoria de la temporada. No obstante, el Real Murcia puede interponer un recurso ante el Comité de Apelación en un plazo de diez días hábiles y ya ha comunicado que lo hará.

«Anunciamos la próxima interposición de recurso de apelación contra la misma al comprobar con fecha de hoy (por ayer) que el referido jugador también ha sido inscrito en la Premier League como jugador del club inglés Watford, lo que acreditaría la veracidad de los hechos denunciados», informó el club pimentonero ayer a través de su página web.

«A nosotros nos llega una advertencia del Watford sobre esta situación de Mbaye y tuvimos que presentar esa denuncia para aclarar la situación. La juez se ha lavado las manos, con independencia de la situación que pueda haber entre el equipo inglés, el NK Inter Zapresic y el Cádiz. El Watford no va a dejar pasar esta situación porque considera que el futbolista no era agente libre. El CTI emitido por el equipo croata sería irregular si el equipo inglés reclama, como parece que va a hacer, y resulta que era el titular de los derechos de Mbaye. Estamos recopilando información y vamos a interponer un recurso porque no nos podemos quedar de brazos cruzados», dijo ayer el secretario del Consejo grana, el abogado Antonio Ruiz.