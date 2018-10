Concentración grana el domingo; manifestación para la próxima semana Pablo Guzmán, en el centro, junto a otros peñistas, el lunes . / G. C. / AGM Las peñas protestarán antes del choque frente al Talavera y han solicitado la autorización para una marcha de protesta por el centro de la ciudad JOSÉ OTÓN Miércoles, 17 octubre 2018, 02:28

Mientras que los integrantes de la plataforma por la salvación del Real Murcia se reunían en la tarde de ayer en el Casino de Murcia para marcar sus líneas de actuación, las peñas se han puesto ya manos a la obra. En la asamblea de presidentes del lunes los asistentes acordaron llevar a cabo el próximo domingo una concentración en la explanada de la Nueva Condomina una hora antes del partido entre el Murcia y el Talavera. Además, entre otras medidas destinadas a recaudar fondos, se aprobó la convocatoria de una manifestación para la próxima semana por las calles de Murcia. Solo falta la autorización de la Delegación del Gobierno y de la Policía Nacional para trazar el recorrido, fijar el día exacto y concretar los lemas de la protesta murcianista.

El portavoz se queda mudo

Toni Hernández, director deportivo del Real Murcia y portavoz del Consejo de Administración se ha quedado mudo. Ha pasado de ser el protagonista de casi todas las ruedas de prensa del club y mostrarse muy activo en Twitter a no querer ni contestar una sola pregunta sobre la situación del Real Murcia: «Por parte del Real Murcia no se va a responder nada que esté referido a la iniciativa puesta en marcha junto al Centro de Hemodonación», dijo ayer en un acto destinado a la presentación de la campaña 'Donagrana', con la que los aficionados podrán donar sangre el próximo domingo en la Nueva Condomina, de 9.30 a las 14 horas, y recibir a cambio una entrada para el choque de la tarde ante el Talavera. El valenciano, incluso, invitó a los futbolistas presentes en el referido acto, Chumbi y Corredera, a que tampoco hablaran: «Que ellos decidan lo que quieren hacer, pero no creo que sea el momento ni el sitio», dijo.

Por otro lado, el diagnóstico de la lesión de Alfaro es el mejor posible, ya que el extremo sevillano solo estará unas seis semanas de baja. Finalmente sufre un esguince de grado 2-3 del ligamento lateral.