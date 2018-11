El Consejo cierra la puerta a De la Vega La directiva del Murcia se opone a que el mexicano sea presidente hasta que aporte el millón que dice tener ALBERTO GÓMEZ Murcia Viernes, 9 noviembre 2018, 04:00

El Consejo de Administración del Real Murcia se negó anoche a inscribir a Mauricio García de la Vega en el libro de socios del club grana. En una reunión que tuvo lugar en la segunda planta de las oficinas de la Nueva Condomina, se juntaron los consejeros pimentoneros y la mayoría de los integrantes de la plataforma de apoyo a la entidad murcianista para tomar una decisión sobre si se estimaba o no la documentación aportada por el empresario mexicano esta semana.

El máximo órgano de gobierno de la entidad grana decidió no inscribir a Mauricio García. En un comunicado, el Consejo explica que las resoluciones aportadas por De la Vega no obligan al Murcia a tener que reconocerlo como dueño, sino a la mercantil Corporación Empresarial Augusta, propiedad de Raúl Moro, que es quien tiene que cederle las acciones. Los consejeros consideran que la documentación aportada por De la Vega presenta irregularidades y esgrimen que el exagente de futbolistas no ha aportado un título de transmisión de acciones que le acredite como máximo accionista del Real Murcia. Su argumento es que la escritura presentada por Mauricio García no tiene la firma de la otra parte implicada, en este caso, la del empresario extremeño Raúl Moro, que fue quien acordó el desembarco en la Nueva Condomina del mexicano en diciembre pasado.

Cita sin acuerdo

A la reunión que tuvo lugar en la tarde de ayer en la Nueva Condomina le precedió otra que aconteció antes en el hotel Nelva de Murcia. A este encuentro acudieron representantes del Consejo grana y de la Plataforma encabezados por el presidente José María Almela y gente de confianza de Mauricio García que solicitó la entrada del mexicano en el órgano de poder del Murcia. Esta propuesta recibió la negativa como respuesta. El equipo de Almela le trasladó a sus interlocutores que García de la Vega tendrá vía libre para ser presidente de la entidad si aporta en el proceso de ampliación de capital en marcha el millón de euros que anunció que desembolsaría de manera inmediata en caso de desembarcar en el club murcianista. Por tanto, la cita finalizó sin acuerdo entre las partes.

Las claves de la jornada Primeros pagos El Consejo abonó ayer la nómina de junio y la paga extra del verano a los empleados del club La plantilla Los nuevos dirigentes están agilizando los trámites para pagar también a los jugadores De la Vega Tendrá vía libre para ser el presidente cuando inyecte el dinero en la ampliación de capital en marcha

Las negociaciones entre representantes de la plataforma y Mauricio García siguen abiertas. De hecho, el mexicano tenía previsto dar hoy una rueda de prensa para mostrar pruebas de su solvencia económica, pero durante la jornada de hoy lanzará un comunicado posponiendo esta cita para el próximo lunes. El entorno de De la Vega también se negó a retirar la demanda de impugnación que presentó para frenar la ampliación, un proceso que cumple hoy el último día de su segunda fase. Desde la Plataforma tienen abiertas varias vías para captar inversión. El notario Francisco Tornel ha ofrecido a De la Vega cederle su derecho de suscripción preferente para que el mexicano pueda participar en la ampliación pese a que no es accionista, pero Mauricio ha declinado el ofrecimiento.

Por otra parte, el Consejo de Administración del Murcia abonó ayer la nómina correspondiente al mes de junio y la paga extra de verano a los trabajadores del club. El dinero para acometer estas obligaciones procedió de la venta de pulseras de las peñas. La Plataforma está agilizando los trámites para pagar también las primeras nóminas a los jugadores. Además, el presidente de la peña Los Coloraos, José Almansa, entregó ayer en las oficinas de la Nueva Condomina 630 euros recaudados por la venta de 86 tazas para ayudar al equipo grana.