Cordero prepara le llegada de un central, un extremo y un '9' Pedro Cordero, en la Nueva Condomina. / vicente vicens / agm El Real Murcia, que espera dejar cerrado el conflicto con la AFE entre hoy y mañana, allana el camino para que el director deportivo cierre fichajes JOSÉ OTÓN Miércoles, 23 enero 2019, 02:36

Pedro Cordero está impaciente. El director deportivo cartagenero está deseando que el Real Murcia termine de resolver sus problemas con la AFE para reforzar el equipo grana. Esta tardanza en resolver las denuncias de los futbolistas que fueron contra el club por los impagos de los Gálvez ya le ha hecho perder a Hicham, con el que tenía un principio de acuerdo hasta el pasado viernes. El jugador, cansado de esperar, se ha comprometido con el UCAM.

La directiva de Almela ha impuesto un tope salarial de 4.000 euros brutos al mes para los nuevos jugadores que lleguen al club grana

El club grana tiene previsto solventar dichas denuncias pendientes entre hoy y mañana para que Cordero pueda fichar. Los encargados de las negociaciones han superado el mayor obstáculo, que era llegar a un acuerdo con Fernando Llorente y Pedro Martín. Ahora solo falta el 'sí' de Borja Gómez y Fede Vega, a los que se adeuda 20.000 euros y no ven con buenos ojos la oferta del Murcia, de cobrar el 50% ahora y el resto el 28 de febrero. Y eso pese a que el club se ha comprometido a pagar el triple de lo adeudado si no cumple su palabra.

Primeros refuerzos Tras la marcha de Aquino, el Murcia tiene un problema de cara a la portería rival. Un sustituto para Alfaro y Pena es fundamental El extremo Chuca, del Villarreal, está en la lista. Hugo Álvarez y Charlie Dean, tras la marcha de Dani Pérez, no tienen sustitutos en el centro de la defensa.

Además, el Murcia está convencido que no serán problema las denuncias de 16 jugadores de la actual plantilla por el impago de los Gálvez de una prima de 1.500 euros por cabeza pactada por cumplir una serie de objetivos deportivos. Los futbolistas granas, que entienden el esfuerzo que está haciendo la directiva de Almela, que les ha pagado cuatro nóminas en dos meses, estarían cerca de retirar las denuncias y aplazar dichos pagos, que en total ascienden a 24.000 euros.

Una vez que esté todo solventado le tocará otra vez el turno a Pedro Cordero, que también trabaja en la salida de algún jugador más, y que no está cruzado de brazos. El cartagenero ha detectado, de acuerdo con Manolo Herrero, las carencias del equipo. De momento, y si no hay más bajas en las próximas horas, las posiciones más despobladas en el campo son el eje de la defensa y los extremos, donde apenas hay recambios para los futbolistas titulares. Atrás, Hugo Álvarez y Charlie Dean no tienen un sustituto natural tras la marcha del también central Dani Pérez y la única solución es que Armando o Sergi Maestre retrasen su posición. Tirar de otro canterano supondría aumentar más el riesgo de una posible alineación indebida por no contar con siete futbolistas profesionales sobre el campo.

En los extremos, tras la marcha de Jesús Alfaro y Héber Pena, también hay un vacío. De momento están jugando Josema y Julio Delgado, pero sus recambios han sido Domi Pujante y Santi Bernal, dos futbolistas del Imperial sobre los que ha caído una responsabilidad demasiado grande para su edad. Chuca, del Villarreal, es uno de los extremos que gustan a Pedro Cordero, aunque antes hay que acercar posturas con el cuadro castellonense por el 'caso Trigueros'. Además, el director deportivo grana busca un delantero, tras la marcha de Dani Aquino, aunque ya no podrá ser Hicham, el primero de la lista. Cabe recordar que Víctor Curto está en la rampa de salida y no es descartable que pueda dejar el club algún atacante más.

Josema y Nahuel

Una vez que el Murcia pueda volver a inscribir jugadores, hará ficha del primer equipo a Josema y Nahuel. Eso habilitará que puedan jugar más futbolistas de la cantera en el primer equipo sin miedo a incurrir en alineación indebida.

Eso sí, Cordero no podrá tirar la casa por la ventana ya que tendrá un límite: podrán venir jugadores, pero con un sueldo máximo de 4.000 euros brutos mensuales. Y solo para algún caso. La actual directiva grana quiere llegar al próximo 30 de junio con las cuentas saneadas y sin dejar nóminas sin pagar.