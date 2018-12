Curto, Dean y Hugo Álvarez, dudas para Melilla Pedro Cordero, director deportivo grana, habla con Manolo Herrero, ayer en Cobatillas. / m. bueso Las bajas en defensa pueden provocar que Herrero apueste de nuevo por retrasar a Armando A. GÓMEZ MURCIA Viernes, 21 diciembre 2018, 02:28

El Real Murcia se mide mañana al Melilla para cerrar el año. El entrenador del equipo grana, Manolo Herrero, tiene varias dudas en jugadores importantes. Los centrales Hugo Álvarez y Charlie Dean arrastran problemas musculares derivados, en parte, por el exceso de carga de trabajo que la plantilla se ha visto obligada a realizar en campos de césped artificial por las malas condiciones que presentaban los terrenos de juego de las instalaciones de Cobatillas, lugar habitual de trabajo de los pimentoneros. Esta situación ha cambiado desde que la firma Royalverd se encarga del mantenimiento del césped de los campos del conjunto murcianista.

Para el partido de mañana Herrero también tiene la duda del delantero Víctor Curto, al que están cercando igualmente durante las últimas semanas los problemas físicos. «Hasta última hora no sabré si podré contar con ellos» dijo ayer el técnico andaluz. El que sí se ha recuperado, acortando los plazos previstos, ha sido el canterano Josema, quien sufrió un esguince de rodilla y no se esperaba su participación hasta enero. Sin embargo, podría tener minutos en Melilla. «El jugador está bien. Es un alivio poder contar con él», comentó Herrero.

Si Hugo Álvarez o Charlie Dean se recuperan, Armando podría volver a actuar como central. En el caso de que los dos primeros estén ausentes, podría aparecer una pareja inédita como la que formarían Dani Pérez y Armando.

Sobre el próximo rival, el entrenador murcianista destacó que «el Melilla solo ha cedido dos empates en casa. Va a ser muy difícil como se pongan por delante. Es un partido muy complicado. Hay que entrar muy bien al encuentro. La temporada pasada, cuando yo lo entrenaba, cuando nos adelantábamos en el marcador, ganamos todos los partidos».

En cuanto al mercado de invierno, Herrero afirmó que «si se van unos, vienen otros. Aquí estamos todos de paso. Es normal que se produzcan movimientos». También apuntó que «yo no he pedido que no toquen a ninguno porque al final el club está por encima de todos nosotros». El preparador de Jaén admitió que «los jugadores empiezan a ser conscientes de que nos vienen unos días muy difíciles». Sobre el trabajo que tendrá que desarrollar el director deportivo Pedro Cordero, explicó que «hemos estado hablando de todo, pero hemos decidido esperar al partido de Melilla para terminar el año. Después de este partido se pondrá manos a la obra».

Alfaro y Pena

Cordero se personó ayer en las instalaciones de Cobatillas. Se le vio manteniendo una larga charla con el extremo Jesús Alfaro. El jugador sevillano, cedido en la Nueva Condomina por el Zaragoza, puede ser uno de los primeros en salir. El Hércules ya ha solicitado al equipo maño su cesión de cara a la segunda vuelta. Otro que puede estar en la rampa de salida es Héber Pena. El jugador gallego lleva tres partidos consecutivos sin contar con minutos y parece que ha dejado de entrar en los planes de Herrero pese a ser titular en las nueve primeras jornadas.