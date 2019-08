Real Murcia Víctor Curto: «Valoré ganar menos dinero y ser feliz aquí» Víctor Curto, este jueves, en la sala de prensa de Cobatillas. / Javier Carrión / AGM El delantero catalán explica que solo se planteaba salir al extranjero porque «para jugar en Segunda B prefería llegar a un acuerdo con el Real Murcia» SERGIO CONESA Murcia Jueves, 22 agosto 2019, 14:52

Víctor Curto ha sido uno de los nombres destacados del Real Murcia este verano. Junto a Chumbi y Armando, el delantero catalán era uno de los jugadores que tenía que ajustar su salario para seguir en la Nueva Condomina y cerrar ese acuerdo no fue nada fácil. Curto llegó a entrenar el primer día de la pretemporada al margen del grupo y se perdió los primeros amistosos de este verano hasta tener resuelto su futuro. Al final, ambas partes llegaron a un acuerdo que parecía inevitable y a sus 37 años afronta su cuarta temporada en la capital del Segura, tercera desde el inicio.

«Cuando me bajé el contrato en enero ellos me pusieron la cifra argumentando que la cantidad era para poder pagar cada mes. Al final lo he aceptado porque entiendo la postura de que en el club cada vez más saliendo más pagos pendientes, pero no se pasa bien. Siempre he estado dispuesto a ayudar. Es duro tener que bajarse el sueldo dos veces en seis meses, pero como ya dije tras llegar a un acuerdo ese es un tema cerrado y hay que mirar hacia adelante con positividad y ganas de hacer un buen año», explicó el atacante en la sala de prensa de Cobatillas tras el entrenamiento de este jueves.

Curto indicó que a la hora de tomar la decisión tuvo en cuenta muchos aspectos, no solo el salario: «Yo les dije que no me iba a aferrar a mi contrato, uno tiene una edad y no valoro solo lo económico. Si fuera así quizá me habría ido a otro sitio porque tenía alguna posibilidad de marcharme. Solo me planteaba salir al extranjero, para jugar en Segunda B prefería llegar a un acuerdo aquí y no cambiar toda la vida familiar. Valoré ganar menos dinero y ser más feliz aquí en un club como el Real Murcia».

El ex jugador de Linares, Real Jaén, Albacete, Girona o Alcoyano, entre otros equipos, cree que llega en un buen momento al inicio de Liga este domingo a las 18:30 horas frente al Cádiz B en tierras andaluzas: «Llego muy bien, he competido solo tres partidos pero estoy preparado para poder jugar y estoy con mucha ilusión y ganas. No me he perdido ni un entrenamiento durante la pretemporada, he estado al mismo nivel que mis compañeros dando mi máximo y al final esa es la confianza que tengo para poder competir y hacer un buen papel».