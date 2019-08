Real Murcia Curto, un veterano que quiere disfrutar Cumpleaños de Rubén Alcántara. La plantilla del Murcia mantea al utillero grana en el entrenamiento de ayer en Cobatillas por sus 34 años. / Javier Carrión / AGM El ariete afronta la que puede ser su última temporada tras un verano en el que se barajó su salida del Murcia: «Preferí ganar menos y ser más feliz» SERGIO CONESA MURCIA Viernes, 23 agosto 2019, 02:33

Uno de los días que siempre estará marcado en el calendario de Víctor Curto como futbolista es el 15 de octubre de 2017. En esa jornada 9, en un partido frente al Marbella en Nueva Condomina, que terminó con victoria local por 3 a 0 con Víctor Basadre en el banquillo del Real Murcia, acabó la segunda juventud que el catalán estaba atravesando con 35 años. Poco antes del descanso se retiraba en camilla y con las manos en la cabeza, tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha. No volvió a jugar hasta septiembre de 2018, en un curso pasado en el que no llegó a los 900 minutos y tan solo pudo marcar dos goles. Los problemas físicos derivados de la lesión y todos los frentes abiertos en el club tras la etapa de los Gálvez hicieron que no fuera fácil la situación para el ariete.

Sin embargo, la temporada que está a punto de comenzar de manera oficial para el club grana deja paso a un año que Curto espera que sea distinto y le permita volver a disfrutar sobre el césped. Con más motivo después de haber ajustado su contrato a las condiciones salariales que exigía el club para que pudiera seguir en la plantilla. Una situación que dio lugar a momentos tan incómodos como el hecho de que Curto, junto a Armando, Charlie, Cebriá y Simón, tuviera que entrenar al margen de sus compañeros en la primera sesión de la pretemporada o que se perdiera los primeros encuentros de preparación. Para Curto todo ese asunto ya es «un tema cerrado y hay que mirar hacia adelante con positividad y ganas de hacer un buen año», explicó ayer en Cobatillas tras el entrenamiento.

La situación del delantero grana estaba enquistada porque el jugador ya se había reducido el sueldo a principios de año a cambio de prolongar su contrato doce meses, hasta junio de 2020. Y cuando este verano le pidieron un nuevo esfuerzo desde la directiva, no estaba por la labor de aceptarlo. «Han sucedido cosas que no esperaba. Cuando me bajé el contrato en enero ellos me pusieron la cifra argumentando que la cantidad era para poder pagar cada mes. Al final lo he aceptado porque entiendo la postura del club en su intento de ir sacando más pagos pendientes, pero no se pasa bien. No he disfrutado en las vacaciones, ni durante la pretemporada por no poder competir. Es duro tener que bajarse el sueldo dos veces en seis meses», indicó ayer el futbolista, a la vez que mostró su alivio por tener toda esa situación resuelta.

No obstante, Víctor Curto quiso aclarar que en su decisión final no ha prevalecido su salario sobre otros aspectos como la comodidad de su familia. «Yo les dije que no me iba a aferrar a mi contrato, uno tiene una edad y no valoro solo lo económico. Si fuera así quizá me habría ido a otro sitio, porque tenía alguna posibilidad de marcharme. Yo solo me planteaba salir al extranjero, para jugar en Segunda B prefería llegar a un acuerdo aquí y no cambiar toda mi vida familiar. Preferí ganar menos dinero y ser más feliz en un club como el Real Murcia».

A sus 37 años, el exjugador de Linares, Albacete, Real Jaén, Girona, Alcoyano, Terrasa, Gavá, Sant Andreu, Huesca y los filiales de Valencia y Barça no se marca una fecha concreta para su retirada, aunque, dependiendo de su rendimiento esta temporada y sus sensaciones sobre el césped, podría colgar las botas al final de la campaña. «Yo puedo ser ambicioso y pensar lo que quiera, pero el fútbol te pone en tu sitio. Pienso en el día a día y en poder disfrutar de cada entrenamiento. Hay que ser un iluso para creer que me quedan muchos años de fútbol en activo, por eso quiero disfrutar y de ahí que haya pasado un verano jodido, porque la situación que había no me dejaba hacerlo».

La lesión que sufrió en la rodilla izquierda es parte del pasado y Curto considera que llega «muy bien» al inicio de la Liga. «He competido solo en tres partidos, pero estoy preparado para poder jugar y con mucha ilusión y ganas. No me he perdido ni un entrenamiento durante la pretemporada, he estado al mismo nivel que mis compañeros y al final esa es la confianza que tengo para poder competir y hacer un buen papel. Para que uno llegue al máximo tiene que jugar domingo tras domingo. Eso también te da, además de en lo físico, confianza a nivel mental en uno mismo».

