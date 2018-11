«Me dedicaré a buscar dinero de las empresas», dice Tornel

Francisco Tornel fue uno de los primeros en abandonar ayer las oficinas de la Nueva Condomina. Acudió a la llamada de Víctor Gálvez, que quería que el notario estuviera presente en las negociaciones, aunque este ya había manifestado en privado que no quería formar parte del nuevo Consejo: «He hecho de mediador entre la Plataforma y Gálvez y hemos llegado a un acuerdo. Ha sido todo muy normal», aseguró.

Tornel no va a dejar de ayudar a la Plataforma de Apoyo al Real Murcia y revela cuál será su misión a partir de ahora: «Me voy a dedicar al tema que importa, que es recaudar el dinero de las empresas. Estoy al cien por cien con la Plataforma para darle seguridad y credibilidad. Lo más importante para mí no es esta temporada de transición y sí sacar adelante una ampliación de capital con capacidad económica para levantar el club», dijo ayer.

El notario murciano, accionista de la entidad grana, asegura que no ha apostado por ser presidente del Real Murcia: «Nunca he dicho que iba a ser yo el presidente. Yo no me presenté y no me votaron. Se va a cumplir la legalidad, es un Consejo con integrantes bastante preparados y lo que diga el TAS se cumplirá». El nuevo órgano de gobierno del club tiene trabajo por delante: «El panorama es complicado a nivel económico, pero se va a regularizar la situación y se va a convocar la Junta General de Accionistas lo antes posible para que se pueda formar un nuevo Consejo de Administración. Esperamos que con la ampliación de capital el Real Murcia vuelva a las manos de los murcianos».

Cabe recordar que Francisco Tornel se ha distinguido en los últimos años por participar en la vida social del equipo grana. Hace dos años Tornel participó en la ampliación de capital de Abarca con 20.000 euros, mientras que también tiró de chequera para ayudar al club grana con 30.000 euros destinados a convencer a Paco Casal, uno de los grandes acreedores del Murcia, para que accediera al nuevo reconvenio. Además, prestó 84.000 euros a Gálvez el pasado verano para que el oriolano pagara las deudas contraídas con la AFE.