«Defiendo los intereses del Murcia» Maestre, Corredera y Tornel, del Murcia, junto a Manuel Rubio y Abel Díaz, de la firma Unidata . / guillermo carrión / agm Tornel contesta a Aquino, que le acusó de querer hacer negocio a costa del club grana JOSÉ OTÓN Viernes, 4 enero 2019, 01:53

Dani Aquino volvió a entrenar junto a sus compañeros. Después de pasar la mañana del miércoles en el gimnasio, el atacante murciano saltó ayer al césped de Cobatillas para ejercitarse con normalidad, aunque no podrá estar el lunes ante el Sevilla Atlético por sanción. No obstante, tras reivindicar públicamente su derecho a salir del club grana gratis en busca de un futuro mejor, su actitud se ha suavizado tras reunirse con el Consejo y comprobar cómo los actuales dirigentes del club no van dar su brazo a torcer: «En la reunión que tuvimos con él quedó claro que su representante y nuestro director deportivo tendrán que llegar a un acuerdo de conciliación. Aquino defenderá sus intereses y el Murcia los suyos, sí o sí. Buscaremos un punto de encuentro», dice Francisco Tornel, máximo accionista del Murcia.

«El jugador se equivocó; le abrimos la puerta, pero con una contraprestación a cambio. El club necesita apoyo económico, sí o sí», dice el máximo accionista de la institución murciana

El notario murciano, a quien acusó Aquino de no tener «humanidad», pone al Murcia por encima de todo: «Se equivocó. No es que yo tenga intereses económicos, es el Murcia el que tiene intereses económicos, y son los que defendemos. Le abrimos la puerta, pero a cambio de una contraprestación económica. El Murcia hizo un esfuerzo para ficharlo este verano. En una negociación tienen que ganar los dos».

El club grana no saldría excesivamente beneficiado con su marcha, ya que Aquino, según fuentes del club, ha cobrado cerca del 70% de su nómina anual tras recibir 40.000 euros por adelantado en verano y las nóminas de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ahora, en Segunda B, su cláusula es de 300.000 euros: «Deportivamente no interesa que Aquino se vaya. Pensamos que debía esperar hasta junio y así se lo dijimos el miércoles. Está siendo importante y creemos que se va a revarolizar más. Entendemos al jugador, pero el Murcia necesita apoyo económico».

Francisco Tornel intenta comprender a Aquino «Habrá querido forzar, pero hablando todo se soluciona. Hay que estudiar caso por caso, pero no estamos para regalar nada». El notario murciano, que compró 200.000 euros en acciones en la última ampliación de capital, quita hierro a las protestas de la Asociación de Accionistas Minoritarios al no tomar en cuenta sus apreciaciones de cara a la Junta convocada para el 2 de febrero. «Están llegando muchas propuestas y las de los Accionistas Minoritarios son algunas de ellas. Tienen un porcentaje muy pequeño de acciones, pero analizaremos lo que piden». Tornel tranquiliza al murcianismo, respecto a las denuncias recibidas en el club por los impagos de los Gálvez: «La comisión económica está negociando con los jugadores, no tendremos problemas».

Juanma y Donovan Wilson

Respecto al resto de la plantilla grana, tanto Manolo Herrero como Pedro Cordero son partidarios de hacer sitio en el primer equipo a Domi Pujante, atacante que ha marcado 7 goles en la primera parte de la Liga con el Imperial y que cubrirá, de momento, el hueco que dejan Héber Pena y Jesús Alfaro.Cordero trabaja además para descongestionar el centro del campo, del que pueden salir dos de los seis pivotes con los que cuenta Herrero. Corredera y Juanma Bravo son los más cotizados y sus salidas podrían ser rentables en lo económico para el Murcia. Al primero lo quiere el Deportivo Fabril, filial del Deportivo de La Coruña, mientras que por el segundo suspira el Atlético Malagueño, equipo que entrena Manolo Sanlúcar que ya conoce al canterano.

Por otra parte, el Murcia podría solicitar la cesión del delantero inglés Donovan Wilson, de 21 años de edad y que milita en las filas del Jumilla, aunque pertenece al Wolverhampton. Con el equipo vinícola ya suma 6 goles en 16 partidos disputados.