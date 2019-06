La deuda del Real Murcia sigue bajando gracias al gesto de Gabriel Torregrosa Torregrosa, a la derecha, junto al presidente Almela, el pasado mes de noviembre. / nacho garcía / agm El abogado murciano cede al club grana 4,5 millones de crédito que compró a una empresa de Samper y hace más fácil el camino hacia la salvación JOSÉ OTÓN Jueves, 13 junio 2019, 02:53

El Murcia ha dado otro paso de gigante hacia la salvación con el acuerdo al que ha llegado con Gabriel Torregrosa, por el que el exconsejero grana, que salió del órgano directivo el pasado mes de abril, ha cedido 4,5 millones de créditos a su nombre al club grana para su amortización. Torregrosa renuncia a esta cantidad que el Murcia pasó a deberle desde que compró, a bajo precio, dicho crédito de Samper en una subasta. El Murcia, tras este acuerdo, se toma otro respiro.

Un espaldarazo más para la campaña 'Horizonte concursal' que está llevando a cabo la directiva grana para evitar una posible liquidación. Una negociación de grandes quitas con los acreedores ordinarios del concurso. De los 4,5 millones que perdona Torregrosa, cerca de la mitad es deuda concursal y el resto es subordinada. Las dos, no obstante, servirán para que la entidad centenaria enjugue parte del desequilibrio patrimonial actual, que fue fijado hace días en 18 millones.

LA CIFRA 7,5 millones de euros es la cantidad total de deuda que ha rebajado la actual directiva grana en las últimas semanas entre las quitas de los acreedores ordinarios y la cesión de créditos de Torregrosa.

El club ha calificado el gesto de Torregrosa como «fundamental para la supervivencia futura», mientras que el propio Torregrosa ha dicho que «nunca he especulado con dicha deuda. El acuerdo se ha llevado a cabo de forma rápida y fructífera. Supone un punto y final a un conflicto. El club ha de seguir afrontando, hasta diciembre, la faraónica tarea de establecer el equilibrio patrimonial», aseguró.

El acuerdo no ha sido fácil por las discrepancias entre la directiva y Torregrosa a la hora de elegir cómo condonaría esta deuda, aunque al final la mediación del abogado Manuel Sánchez Guerrero Melgarejo, miembro de la Parmu, ha sido decisiva. El exconsejero manifestó que «siempre he defendido la conversión de deuda en acciones. Esta forma distinta de ver las cosas produjo una división y un enconamiento inaceptable por ambas partes y devino en mi dimisión como consejero. Ante la realidad de que no se va a ejecutar una ampliación por conversión de deuda en acciones no podía mantenerme en una posición discordante con el interés del club», dice un Torregrosa que alaba el trabajo de la directiva de cara a reducir la deuda del club, que tacha como una «labor impagable».

Cabe recordar que Torregrosa compró estos 4,5 millones en una subasta pública en el proceso de liquidación de Gestora Deportiva Murciana, propiedad de la familia Samper, que tenía este crédito entre uno de sus activos. Estos 4,5 millones eran, en teoría, préstamos de Jesús Samper al club grana que él gestionaba.

G-30, próximo objetivo

El Real Murcia sigue llegando a acuerdos con sus acreedores. Unos pactos con quitas importantes que ya había hecho bajar el pasivo del Murcia en más de 3 millones de euros antes del acuerdo con Torregrosa. Además del representante Paco Casal, segundo acreedor ordinario del Murcia, el club también llegó a acuerdos con exfutbolistas como De Lucas y Richi, y firmas de la Región como Grupo Orenes o Venta Alegría.

Francisco Miró, Emilio García, Daniel Moreno y Paco Martínez Rivas son las cabezas visibles de esta batalla que está llevando a cabo el club grana y que tiene como próximo objetivo el G-30, un grupo de equipos españoles a los que el Murcia debe 3,7 millones producto de un laudo arbitral perdido por Jesús Samper, que rompió de forma unilateral y como presidente del Murcia un acuerdo televiso. Además hay otros acreedores que están cerca de firmar estos acuerdos con el club.