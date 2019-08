No habrá entradas baratas para proteger al abonado

La directiva del Murcia quiere premiar a los aficionados que saquen el abono al comienzo del curso en detrimento de los que apuesten por sacar entradas sueltas si los resultados son buenos. El club grana ha hecho públicos los precios de las entradas de la temporada 2019-20 para demostrar que protegerá al socio respecto al que compre entradas sueltas.

La directiva grana ha dividido los 19 partidos de la liga regular en tres tipos (A, B y C), variando los precios de cada categoría en función del interés deportivo y mediático de los mismos. Del tipo A hay estipulados 3, oscilando el precio de las entradas desde los 15 a los 30 euros para adultos. Aunque no están decididos al cien por cien qué partidos serán de esta clase, todo hace indicar que las visitas del Cartagena, el UCAM y el Córdoba serán las elegidas. Los de clase B (4) costarán de 12 a 25 euros, mientras que los del tipo C (serán 12) costarán entre 10 y 20 euros. Según el club, la política de precios busca «dar valor al abono y protegerlo. Con entradas baratas como otros años perjudicaríamos al socio». Además, el Murcia ya conoce el día y hora de su estreno liguero ante el Cádiz B. Será el domingo 25 de agosto, a las 18.30, en la ciudad deportiva amarilla.