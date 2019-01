Abel Gómez: «Me entristece ver cómo está el Murcia, por el club y su afición» Abel Gómez celebra un gol con su nuevo equipo esta temporada. / sanluqueño El sevillano regresará este domingo a la Nueva Condomina, donde vistió de grana en el último paso del equipo por la Primera División ALBERTO GÓMEZ MURCIA Viernes, 11 enero 2019, 01:47

Abel Gómez cumplirá en febrero 37 años. El sevillano debutó en Primera con el Real Murcia. Con los granas disputó 67 partidos y anotó 9 goles entre 2006 y 2008, formando parte de la última plantilla murcianista que alcanzó la máxima categoría. Pero ahora disfruta jugando en el Sanluqueño, club con el que tratará de dar la sorpresa esta semana en la Nueva Condomina. El jugador no esconde que al Murcia le tiene «mucho cariño».

«Espero que con la nueva directiva se pueda encauzar un poco todo y que el Murcia ascienda»

-¿Cómo llega el Sanluqueño al partido de esta semana en Murcia?

-Llegamos después de un resultado muy negativo en Badajoz y con la necesidad de sumar puntos, conseguir la victoria y cambiar la imagen.

-El Sanluqueño solo ha ganado al Ibiza fuera de casa.

-Nos está costando sacar los partidos fuera. En ocasiones, el equipo ha estado bien, pero no ha sido suficiente. Uno de nuestros objetivos para la segunda vuelta es precisamente cambiar la dinámica cuando jugamos lejos.

«Fueron unos meses complicados, con muchos cambios, y el equipo no llegó a coger la dinámica»

-¿Cuáles son los principales rasgos de identidad que tiene el juego del Sanluqueño?

-Somos un equipo humilde que tiene dificultades para competir. Buscamos ser sólidos y compactos y aprovechar la velocidad de los jugadores que tenemos arriba. Tratamos de no conceder opciones al rival por nuestros propios fallos, que es algo que nos está pasando los últimos partidos.

-¿Qué es lo que más respeto les infunde del Real Murcia?

-Es una gran plantilla para pelear por el 'playoff'. En la primera vuelta demostró al principio que es un gran equipo. Nosotros vamos a pelear para lograr algo positivo.

«El Murcia y el UCAM tienen plantilla para subir y, si aciertan en el mercado ahora, aún más»

-¿Dónde estarán las claves del partido del domingo?

-Nos está faltando contundencia en las áreas en defensa y en ataque. Vamos a intentar no encajar para cambiar esta situación.

-El Murcia lleva cinco partidos sin perder y justo antes estuvo cinco sin ganar. ¿Cuándo hubiera preferido medirse a él?

-Nunca se sabe, cada partido es una historia diferente. Las dinámicas muchas veces no influyen tanto en los resultados que luego se dan en los partidos.

-El mercado de invierno va a ser convulso en el Murcia, ¿eso beneficia al Sanluqueño?

-Yo creo que eso no influirá para el partido porque al final el futbolista, cuando sale al campo, no piensa en esas situaciones. Solo piensa en hacerlo lo mejor posible y lograr la victoria. El mercado de invierno siempre es complicado en todos los equipos porque unos jugadores entran y otros tienen que salir.

-¿Qué le ha sorprendido del grupo IV de Segunda B en la primera vuelta?

-Como siempre, está habiendo mucha igualdad en los partidos. Se está demostrando que es una categoría bastante complicada porque a los filiales les está costando más que otros años. Es una competición muy competitiva. Los equipos de arriba como el Cartagena y el UCAM están sumando muchos puntos. El Melilla también, pero ahora deberá mantener el ritmo si quiere seguir arriba.

-¿Qué tal está Abel Gómez a nivel personal?

-Contento por poder estar ayudando al equipo con mis participaciones. Ojalá la segunda vuelta sea mejor que la primera y logremos la permanencia, que sería un éxito para el Sanluqueño.

-¿Cómo es compartir vestuario con Dani Güiza?

-Con él tengo una muy buena relación. Fuimos compañeros en el Cádiz y subimos a Segunda. Nos aporta experiencia y tranquilidad en el juego y es muy buen compañero. Siempre fomenta la broma y el buen ambiente.

-Ha ascendido tres veces a Primera y dos a Segunda. Ahora su objetivo es no bajar a Tercera. ¿Es complicado cambiar el chip?

-Cuando has tenido oportunidades de conseguir ascensos son situaciones diferentes. El reto en el Sanluqueño es otro. Hay que estar mentalizado para lograr el objetivo aquí, que es la permanencia. Si se consigue, será tan importante como un ascenso.

-Hace más de diez años que abandonó el Real Murcia. ¿Qué recuerdos le vienen a la mente de su estancia en Nueva Condomina?

-La verdad es que mi recuerdo es muy bonito, tanto del club como de la ciudad y la afición. Le tengo mucho cariño al Murcia porque me dio la oportunidad de debutar en Primera, aunque fue un año difícil, pero en lo personal estuve muy contento porque me fue todo muy bien. Siempre que he vuelto a la Nueva Condomina lo he hecho con mucho cariño. Siempre le desearé lo mejor al Murcia.

-¿Cuál fue la intrahistoria de su salida del Murcia?

-Yo me fui traspasado al Steaua de Bucarest. Fue una operación que interesó a las dos partes porque el Murcia cobró un dinero por mi traspaso y yo, en teoría, iba a mejorar tanto deportiva como económicamente, aunque después las cosas en Rumanía no me fueron como yo esperaba y volví a España para fichar por el Xerez. Mi marcha del Murcia fue una decisión que tomamos entre las dos partes porque pensamos que las dos saldríamos beneficiadas con ello.

-Desde la distancia, ¿cómo ve la situación que vive el Murcia con tanto problema institucional?

-Me entristece ver cómo está el Murcia por la grandeza del club y su afición. Que tenga que vivir las situaciones que ha pasado me genera tristeza. Espero que con la nueva directiva se pueda encauzar un poco todo y lo puedan llevar para adelante. He tenido compañeros que han estado allí los últimos años y lo han pasado mal. De un club como el Murcia solo deseo que salga adelante, se sanee y pueda ascender a Segunda.

-La temporada pasada jugó la segunda vuelta en el UCAM. Por lo que vivió desde dentro, ¿hay mucha diferencia con respecto al Murcia?

-Son dos clubes diferentes. El UCAM está trabajando bastante bien. Hay una competencia sana y bonita para la ciudad entre los dos equipos. Ojalá pronto estén los dos en Segunda. La existencia de los dos equipos y los derbis que disputan le da un aliciente deportivo muy bonito a Murcia.

-¿Por qué no salieron bien las cosas en el UCAM Murcia la temporada pasada?

-Fueron unos meses complicados porque hubo muchos cambios de jugadores y entrenadores y, al final, el equipo no llegó a coger la dinámica y el tono necesarios para afrontar los partidos como debía. En ese sentido, fue un periodo un poco decepcionante porque no fuimos capaces de lograr el objetivo y este año con Munitis de entrenador, al dejarlo trabajar desde el principio, la situación es distinta y se están viendo los frutos.

-¿Ve al UCAM y el Real Murcia como candidatos al ascenso a Segunda División?

-Sí. Tienen entidad y plantilla para pelear por el ascenso. Si en el mercado de invierno aciertan con los refuerzos, lo serán más todavía. El UCAM tiene una forma de jugar y unas señas de identidad muy claras y eso le está dando resultado, y el Murcia está siendo un equipo sólido y compacto. Es muy difícil que pierda partidos y eso ayuda mucho a estar arriba.