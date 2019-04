«Es para estar orgullosos» Julio Algar, técnico del Real Murcia. / vicente vicens / agm Julio Algar, entrenador del Real Murcia, entiende que el «Cartagena ha pasado apuros al final del partido» SERGIO CONESA CARTAGENA. Lunes, 8 abril 2019, 08:45

Julio Algar se mostró satisfecho con la labor de su equipo en el derbi frente al Cartagena: «Los jugadores han hecho un gran partido. Como veníamos diciendo toda la semana, era un buen momento para brindarle una victoria a la afición que ha estado espectacular a pesar de nuestra posición. Ha sido una pena no lograrla. Hemos ido de menos a más y ningún jugador se puede quedar insatisfecho por no conseguir los tres puntos, tienen que estar muy orgullosos y la afición también», explicó el entrenador madrileño.

«Empatar en este campo y quitarle el balón al Cartagena, como hemos hecho en algunas fases del partido, es importante»

El técnico admitió que en la primera parte estuvo mejor el Cartagena. Hizo una lectura del partido en la que consideró que estuvieron mejor en el segundo tiempo y dio valor al resultado y al punto conseguido en el estadio blanquinegro «porque empatar en este campo y quitarle el balón al Cartagena, como hemos hecho en algunas fases del partido, es importante». Además, recordó el técnico, «la plantilla tiene menos jugadores que en junio, pero de momento lleva más puntos que en la primera vuelta contra Granada, Don Benito y Cartagena. Los jugadores tienen que darse cuenta de que si están en el Murcia es porque son buenos, más allá de que por supuesto si la plantilla es amplia mucho mejor. El Cartagena ha pasado al final apuros y eso tiene que motivarles de cara a la semana que viene».

Chumbi

«El balón de Josema es un declaración de amor»

El delantero aguileño Chumbi fue el gran protagonista del Real Murcia en el Cartagonova tras marcar el tanto del empate en la recta final del choque. «El balón de Josema es una declaración de amor. Yo lo único que hago es empotrarme con el balón, no lo he visto entrar pero he escuchado los gritos de gol», indicaba el atacante murcianista tras el partido.

Al referirse a si es el jugador del Real Murcia que está dando un mejor nivel en el equipo en este tramo de la temporada, el delantero aguileño respondió que «todos estamos dando un paso al frente, pero a mí se me compara con meses anteriores, en los que me costaba encontrar el ritmo. Estoy mostrando mi mejor versión de la temporada, pero tengo que ir a más y demostrar que soy válido para estar aquí el año que viene».